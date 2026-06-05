In Martin Machers vier Hektar großem Gehege in Tillmitsch leben derzeit sieben Stück Sikawild. Der Hirsch, „Siegfried“, und seine sechs „Damen“ grasen dort friedlich in dem eingezäunten Bereich. Über dem idyllischen Bild schwebt jedoch ein fixes Ablaufdatum: Bis August 2027 müssen sie tot sein.

Kreuzung mit Rotwild

Machers Tiere sind nicht die einzigen – insgesamt 70 steirische Betriebe halten Sikawild –, geschätzt wird ein Bestand von 3000 Tieren. Ab August 2027 dürfen diese weder gezüchtet, gehandelt noch gehalten werden. Grund dafür ist eine EU-Verordnung, welche das ursprünglich aus Ostasien stammende Sikawild als „invasiv“ eingestuft hat – die Gefahr einer Kreuzung mit dem heimischen Rotwild sei zu hoch.

Unverständlich für viele Halter – denn in Österreich gäbe es lediglich in Niederösterreichs Donauauen einen kleinen frei lebenden Sikabestand. Es sei eine friedliche Wildart, die viele Nebenerwerbsbauern dazu antrieb, auf ihre Haltung umzusteigen. Macher selbst betreibt die Zucht neben seiner Jagdschule, möchte damit das Wild für seine Schüler erlebbarer machen. Zudem vermarktet er auch das Fleisch. „Man lebt zusammen mit den Tieren“, meint er, „und plötzlich wird es so dargestellt, als sei es ein kinderfressendes Ungeheuer.“

Martin Macher aus Tillmitsch leitet die steirische Arbeitsgruppe zur Erhaltung des Sikawildes © KLZ / Sarah Romauch

Auch Hans und Margret Unger aus Wies verstehen die Entscheidung der EU-Kommission nicht. „Es fühlt sich an, als würden wir entmündigt werden“, meint Hans Unger. Das Paar hält in etwa 20 Tiere – vor 10 Jahren sind sie vom Dam- auf das ruhigere Sikawild umgestiegen. Durch das Aus der Sikahaltung rechnen sie mit finanziellen Verlusten – steiermarkweit wird der Schaden auf etwa 2,2 Millionen Euro geschätzt.

Arbeitsgruppe kämpft gegen Beschluss

Macher kennt die Gefühlslage der steirischen Halter gut: „Hilflosigkeit, Wut, Angst – man weiß einfach nicht, woher diese Entscheidung kommt.“ Um dem Beschluss entgegenzuwirken, hat sich rund um ihn eine Arbeitsgruppe formiert, die ein Ansuchen um Ausnahmeregelungen stellte. Gemeinsam kämpfen sie dafür, das Tier auch in Zukunft halten zu dürfen. Insgesamt 31 steirische Betriebe schlossen sich zusammen – auch Familie Unger ist dabei: „Wir haben noch Hoffnung – wir wollen das Vieh nicht schießen.“

Sorgen der Halter

Sollten keine Ausnahmen genehmigt werden, müsste „gezielt vorgegangen werden“, meint Rudolf Grabner, Referent für Farmwild der Landwirtschaftskammer Steiermark. Männliche Jungtiere müssten bereits ab Herbst isoliert werden, damit kein Nachwuchs nachkommt. Kritisiert wird von den Haltern auch, dass die Tötung des ganzen Bestandes in kürzester Zeit keiner artgerechten Schlachtung entsprechen würde. „Die Tiere bekommen das natürlich mit“, meint Grabner, „und dann werden sie scheu und hektisch.“ Gleichzeitig sorgen sich Landwirte um sinkende Preise beim Fleischhandel. „Dafür gibt es dann in Österreich einfach keinen Markt“, warnt Macher.

Rätseln über Hintergründe

Über den Hintergrund des Beschlusses wird nur spekuliert. „Wir vermuten, dass es von den deutschen Jagdverbänden ausgegangen ist“, so Grabner. Auch die Landwirte fühlen sich innerhalb der Entscheidung außen vorgelassen. In Brüssel stimmte Österreich im Vorjahr zwar gegen den Beschluss – jedoch ohne Erfolg.

Hans und Margret Unger halten in Wies 20 Sikahirsche © Familie Unger

Kleiner Hoffnungsschimmer

Die Ansuchen liegen mittlerweile beim Bund – man erwarte eine Antwort binnen sechs Wochen. „Viele sagen, gegen die EU haben wir keine Chance – aber jeder Betrieb möchte natürlich kämpfen“, meint Macher. Grabner könne sich einen Kompromiss vorstellen, der die Lage für steirische Halter erleichtern könnte: „Im Gehege soll Sikawild weiter gezüchtet und gehalten werden dürfen – da hat man den Bestand voll unter Kontrolle.“