Ortsnamen begleiten uns durch unseren Alltag. Sie weisen uns den Weg und sie ordnen unsere Umwelt, indem sie ihr unverwechselbare Namen geben. Der Begriff „Ortsname“ aber bedeutet mehr als gemeinhin angenommen wird.

Die Ortsnamenkunde versteht darunter sämtliche geografische Namen, also nicht nur Hausnamen (Vulgonamen) oder die Namen der Dörfer, Märkte und Städte, sondern ebenso die Berg-, Gewässer- und Flurnamen. Für die Sprach- und Geschichtswissenschaft bilden sie eine unerschöpfliche Fundgrube, denn neben archäologischen Funden gehören Ortsnamen zu den ältesten historischen Zeugnissen, die wir besitzen.

Mehr als 1000-jährige Geschichte

Da sie älter sind als alle uns bekannten literarischen und urkundlichen Texte, öffnen sie uns, sofern man sie richtig interpretiert, gewissermaßen ein Fenster in die Vergangenheit. Sie geben Auskunft über die frühesten Bewohner unseres Raumes, über deren Sprache, Kultur- und Wirtschaftsleben.

In nicht wenigen Ortsnamen steckt eine mehr als 1000-jährige Geschichte; manche Namen sind noch älter und reichen weit in die vorrömische Zeit zurück, wie die Beispiele Pöls, Ingering und Kobenz. Diese Orte und weitere Beispiele in diesem Text beziehen sich großteils auf den heutigen Bezirk Murtal.

Schreibweisen verändern sich

Entsprechend seiner Sprech- und Schreibgewohnheiten hat jedes Zeitalter in den Ortsnamen seine Spuren hinterlassen. Diese Spuren ermöglichen es erst, den ursprünglichen Sinn dieser Namen und den Wandel unserer Sprache zu entschlüsseln. Das Problem dabei: Mit dem Sprachwandel haben im Verlauf der Jahrhunderte auch die Ortsnamen ihre Laut- und Wortgestalt, also gewissermaßen ihr Aussehen so verändert, dass die heutige Schreibweise eines Namens mit der ältesten urkundlich überlieferten Schreibform zumeist nichts mehr gemein hat. Wer also bei der Namensdeutung von der heutigen Namensform ausgeht, gerät leicht auf die falsche Spur.

Lehrreich für diesen Wandel der Namensform sind etwa die Ortsnamen Zeltweg, Farrach und Fisching, deren urkundliche Erstnennung Celcuic, Vorhah und Uissarn lautet. Stellvertretend für den jahrhundertelangen Wandlungsprozess eines Ortsnamens sei hier der Name des Ortes Sachendorf bei Knittelfeld angeführt. Die Schreibweise führt von Scachendorf im Jahr 1151 über Saechindorf (1208), Sechendorf (1302), Sakendorf (1408), Zaichendorf (1543), Zachendorff (1619), Sächldorf (1642), Sackhendorf (1662) und Söchentorff (1688) schließlich im 18. Jahrhundert zum heutigen Sachendorf.

Die wechselnde Bevölkerung der Region Aichfeld-Murboden lässt sich drei Namenschichten zuordnen: Zu den vorslawischen und somit ältesten Ortsnamen, die in die vorchristliche Zeit zurückreichen, gehören die vorhin erwähnten Namen Pöls (Pelissa), Ingering (Undrim) und Kobenz (Chumbenza).

Slawisches Erbe

Die zweite Namenschicht stammt aus der Zeit der slawischen Besiedlung unseres Raumes, die sich vom beginnenden 7. bis etwa ins 11. Jahrhundert erstreckt. Es sind fast ausschließlich Ortsnamen, die uns von den sogenannten Alpenslawen berichten. Die hier nur in knapper Auswahl angeführten Namen Reifling (Reyfnich), Landschach (Lonzsa), Glein (Glin), Seckau (Seccowe), Feistritz (Fuistriza), Laing (Lonke), Kathal (Kateyl), Preg (Predegoy), Lobming (Lomnicha), Flatschach (Vlaetsach), Raßnitz (Rousniz), Prethal (Prodol), Strettweg (Strecuic) und Kumpitz (Chuntuz) gehören zum reichen slawischen Erbe.

Die dritte und bis heute unsere Ortsnamenlandschaft prägende Siedlungsphase beginnt im 8. Jahrhundert mit der Einwanderung bairischer Siedler. Charakteristisch sind Ortsnamen mit Grundwörtern wie -hof und -hofen (Pölshof, Einödhof, Neuhofen), -feld (Knittelfeld, Bischoffeld) -dorf (Baierdorf, Waltersdorf), -berg (Spielberg, Rattenberg), -bach (Gottsbach, Mitterbach) und -heim (Moosheim, Thalheim).

Auch die meisten bäuerlichen Vulgonamen, aus denen sich ab dem 15. Jahrhundert eine Vielzahl von Familiennamen bilden, stammen aus dieser Zeit: Ebner, Zechner, Gruber, Reiter, Leitner und andere.

Das Zusammenleben der Alpenslawen und Baiern bezeugen bedeutungsgleiche slawische und bairische Ortsnamen wie die benachbarten Orte Flatschach-Moosheim, Laas-Greith oder Reifling-Weyern.

Verschwundene Namen

Nicht wenige Orte in der Region sind durch Naturkatastrophen oder Abwanderung aus dem Siedlungsbild verschwunden. Deren Namen kennen wir nur noch aus Urkunden, beispielsweise eine einst südlich von Zeltweg an der Mur gelegene Ortschaft Edling, ein bei Wasendorf gelegenes Wolfersdorf oder ein bei Möbersdorf gelegenes Adendorf. Mitunter wechselte ein Ort seinen Namen, so wie Riegersdorf (jetzt Gabelhofen), Windischdorf (jetzt Sonnwenddorf) oder Unterkurzheim (jetzt Gusterheim).

Die Mehrzahl unserer Ortsnamen, insbesondere der reichhaltige Bestand an Flurnamen, wurzelt in der bäuerlichen Lebens- und Vorstellungswelt. In den Namen der Wiesen und Felder, der Berge, Bäche und Wälder spiegeln sich das vielgestaltige Wirtschaftsleben und der Naturraum der Bauern wider. Sie führen uns aber auch die besondere Wertschätzung vor Augen, die die bäuerliche Bevölkerung seit jeher Grund und Boden als ihrer Existenzgrundlage entgegenbringt.

* Michael Schiestl ist Historiker und war viele Jahre Leiter des Stadtmuseums Judenburg