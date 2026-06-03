Der Weizer Gerald Temmel-Klampfer ist der neue Betreiber des Getränkelieferantes „Trinkexpress“ in Preding bei Weiz. Bekannt war das Geschäft früher unter dem Namen „Schlacher“, 2019 wurde der Betrieb unter dem Weizer Unternehmer Ernst Groh schlussendlich zum „Trinkexpress“.

„Im Februar hab ich dann übernommen“, erzählt Temmel-Klampfer, der davor bei Taxi Temmel eingestiegen war. Dort ist er nun nicht mehr tätig. Teil des Geschäfts sind auch Großhandel, der Weizer beliefert zahlreiche Feste in der Umgebung – darunter etwa das Pfingstfest in Rollsdorf oder das anstehende Altstadtfest.

Viele private Feiern

Dazu zählen nicht nur Getränke. Ausleihen kann man Sitzgarnituren, Stehtische, Kühlschränke, Gläser und vieles mehr. „Und wenn wir es nicht haben, treiben wir es auf“, so Temmel-Klampfer. Zu tun gibt es also viel. Denn: „Neben den Festen fällt auf, dass viele Feiern zuhause stattfinden.“ Dementsprechend wird die Ausstattung dafür ausgeborgt.

Gestemmt wird das Geschäft aktuell mit drei Mitarbeitenden. „Ich bin aber noch auf der Suche nach jemanden für den Verkauf“, sagt Temmel-Klampfer.

Freitag und Samstag wurde in Kooperation mit „Event Pro“ ein Fest zum Neustart gefeiert. Es gab einen Food-Truck, Weinverkostung vom Weingut Pugl aus Großklein, Grillhendl und natürlich Getränke. Der Name des Unternehmens bleibt trotz Übernahme der selbe. Geöffnet hat das Geschäft von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Samstags ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet.