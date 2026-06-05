Humor ist ja bekanntlich die beste Medizin. Bei Barbara Steiner kommt der nicht zu kurz. „Oft hört man vom Gang ein herzhaftes Lachen“, berichtet Gabriele Holzerbauer, Stationsleiterin der Ambulanz am LKH Weiz. Es kommt von Patientinnen und Patienten, die von Steiner unterhalten werden. Montag und Mittwoch ist die 69-Jährige, die im Juli ihren 70. Geburtstag feiert, in der Ambulanz des LKH Weiz anzutreffen.

Sie übernimmt dort keine pflegerischen Tätigkeiten, sondern etwas ebenso Wichtiges: Sie schenkt Zeit, ein offenes Ohr, eine helfende Hand. Wenn man nicht weiß, wohin man muss, weil der Empfangsbereich zu groß oder die Krankenhausgänge zu lang sind, dann hilft sie weiter oder verkürzt einfach die Wartezeit. Und das zweimal die Woche seit 13 Jahren. Im vergangenen Jahr hat sie so mehr als 490 Stunden im LKH Weiz verbracht – ehrenamtlich.

Erkennbar an ihrem Rot-Kreuz-Leiberl ist die 69-Jährige montags und mittwochs im Ambulanzbereich unterwegs © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Warum? „Weil ich es gerne tue. Man muss nicht immer ein Geld bekommen, das größte Geschenk ist das Lachen oder die Dankbarkeit, die mir entgegengebracht wird“, gibt sich die Weizerin bescheiden.

Dankbarkeit als größtes Geschenk

Gesellig war Steiner schon immer. 20 Jahre lang war die gelernte Verkäuferin als Reinigungskraft auf der Chirurgie beschäftigt. „Auch da bin ich immer wieder mit Patienten ins Gespräch gekommen“, erklärt sie. Nach der Pensionierung war es die ehemalige Pflegedirektorin Susanna Reisinger, die sie fragte, ob sie sich vorstellen könnte, als Besuchsdienst ins Krankenhaus zu kommen. Über das Rote Kreuz absolvierte sie diverse Kurse. Vor 13 Jahren wechselte sie in die Ambulanz.

„Viele ältere Patienten haben keine Angehörigen, die sie ins Krankenhaus begleiten können. Dann helfe ich aus“, erklärt Steiner. Auch um demenzkranke Personen kümmert sie sich. „Wenn ich merke, dass jemand sehr nervös ist, dann versuche ich ihn abzulenken, oder gebe ihm eine Nesteldecke (red. Anm: eine spezielle Therapiedecke, die mit verschiedenen Stoffen, Texturen oder angenähten Elementen wie beispielsweise Knöpfe versehen ist), fange ein Gespräch an oder reiche ihm meine Hand“, so die Weizerin. Mittlerweile würden Pflegeheime für ihre Patienten Termine an jenen Tagen vereinbaren, an denen Barbara Steiner arbeitet.

Barbara Steiner (M.) mit Heidelinde Bachler (Pflegeleiterin) und Ambulanz-Stationsleiterin Gabriele Holzerbauer (r.) © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Bereichernd und wertvoll

Die Dankbarkeit bei den Patienten sei groß, die Reaktionen durchwegs positiv. „Ein Krankenhausbesuch ist eine Ausnahmesituation, nicht nur Ältere, auch Junge sind da verunsichert oder haben Angst“, führt Pflegeleiterin Heidelinde Bachler aus. Oft genüge ein kurzes Gespräch oder ein Scherz, um die Anspannung zu nehmen. Und Stationsleiterin Gabriele Holzerbauer ergänzt: „Barbara gehört bei uns zur Familie, ihre Arbeit ist so bereichernd und wertvoll. Sie hat ein ganz feines Gespür für die Menschen und findet zu jedem einen Zugang.“

Und wenn es einmal nicht klappt? „Dann muss man das auch akzeptieren, das merke ich dann eh sofort. Manche wollen einfach ihre Ruhe oder für sich sein“, sagt Steiner.

Es gibt viele schöne Momente, aber auch traurige. Etwa die junge Mutter mit einem Kleinkind, bei der Brustkrebs diagnostiziert wurde. „Das hat mich sehr bewegt, ich habe sie dann jeden Tag besucht“, erzählt Steiner. Oder der Tod eines älteren Mannes. „Er war schon sehr krank und ist verstorben. Seine Frau war am Boden zerstört. Ich bin bei ihr geblieben und hab sie getröstet, bis ihre Angehörigen gekommen sind. Heute noch bedankt sie sich bei mir, wenn ich sie sehe. Das hat mich sehr berührt.“

Wie lange sie die Arbeit noch machen möchte? „So lange ich gesund und fit bin. Die Mitarbeiter sind alle so nett, ich fühle mich hier sehr wohl“, erzählt sie. „Außerdem hab ich es ja nicht weit, ich wohne gleich hinter dem Krankenhaus. Eigentlich muss ich nur über den Zaun hupfen.“