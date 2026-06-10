Noch sind die Fenster in der Pichlmayergasse 17, gegenüber der Leobener „Billa Plus“-Filiale, abgeklebt. Im Inneren des Gebäudes wird eifrig gebohrt, gehämmert und geschraubt. Die Beklebung an den Fenstern verrät allerdings bereits, was hier aktuell entsteht: der neue Standort von „Sam‘s Gym“. Und Inhaber Sam Sadeghi (33) hat hier Großes vor: „Ich will mit dem Studio frischen Wind nach Leoben bringen. Sowas sieht man sonst nur in Dubai oder in anderen Metropolen“, verrät der ausgebildete Fitnesstrainer, der seit 2020 sein Studio in der Vordernberger Straße betreibt.

„Kein weiteres 0815-Studio“ entsteht in der Pichlmayergasse © KLZ / Vanessa Gruber

Größere Räumlichkeiten standen für ihn schon länger auf der Wunschliste. Er wollte nicht nur Platz für zusätzliche Geräte, sondern auch für einen Kursraum schaffen. In der Pichlmayergasse habe man nun einen zentralen und gut sichtbaren Standort gefunden. „Wir haben hier sogar einen zusätzlichen Stock eingezogen. Dort befindet sich dann der Cardiobereich und der Kursraum für Yoga und Pilates, während im Erdgeschoß der allgemeine Trainingsbereich mit den Gewichten und Geräten sein wird. In Summe ist das neue Studio mit einem Trainingsbereich von etwa 500 Quadratmetern mehr als doppelt so groß“, erzählt Sadeghi, der in sein Projekt nicht nur viel Engagement, sondern auch rund eine halbe Million Euro investiert.

„Bei Null angefangen“

Die größte Herausforderung sei dabei die gleichzeitige Finanzierung beider Standorte gewesen. „Es sind auch ein paar Kostenpunkte dazugekommen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, aber ich bin hier halt ,All-in‘ gegangen“, sagt der 33-Jährige und fügt hinzu: „Damals habe ich bei Null angefangen. Jetzt fange ich eigentlich auch bei Null an, aber ich habe mir schon einen Namen gemacht und einen Kundenstamm aufgebaut.“

Über die vergangenen Jahre habe sich das Geschäft eingependelt: „Es läuft halt so dahin. Es ist jetzt nicht schlecht gelaufen, sondern hat sich einfach so gehalten. Es gab keinen extremen Zuwachs mehr, aber auch keinen großen Abgang“, berichtet Sadeghi. Auch deshalb brauche es nun etwas Neues, Größeres.

Das neue „Sam‘s Gym“ solle nicht nur mehr Platz bieten, sondern auch ästhetisch ansprechend sein. „Es soll einfach Hand und Fuß haben und nach wie vor kein 0815-Studio sein. Ich habe hier den Platz, um meine Fantasie spielen zu lassen, weil kreativ bin ich schon“, sagt Sadeghi.

Grünpflanzen, Spiegel und die Wolke

Während das alte Studio einen etwas düsteren, rustikaleren Flair hatte, wird es im neuen Gym wesentlich heller – mit Grünpflanzen, die von der Decke hängen, vielen Spiegeln für diverse „Gym-Selfies“ und dem Kursraum mit dem Namen „Die Wolke“, der durch viele weiße Vorhänge eine gemütliche Atmosphäre ausstrahlen soll.

„Ich habe jetzt alles, was ich an anderen Studios und auch an meinem Studio schlecht gefunden habe, besser gemacht“, betont er. So komme man beispielsweise über den Zugang direkt zu den Umkleidekabinen oder über die Stiege im Eingangsbereich in den ersten Stock, ohne das gesamte Studio durchqueren zu müssen.

Die Eröffnung des neuen Studios ist für Ende Juni geplant. Die Kurse könne man dann online auch unabhängig von einer Mitgliedschaft buchen. Wie bereits im bestehenden Studio sei der Zugang für Mitglieder über ein Chipsystem beinahe rund um die Uhr möglich.