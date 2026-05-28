Familienurlaub voller Lieblingsmomente

Die Ferienwelt Kesselgrub im Salzburger Pongau bietet Familienurlaub mit Wasserwelt, Wellness und Aktivprogramm. Freuen Sie sich auf In- und Outdoorpool, Rutschen, Family- und Adult-Spa, Fitness, Yoga sowie Kinderbetreuung mit Ponyhof, Streichelzoo und TeenZone. Die großzügige Gartenwelt mit Badesee und Spielplätzen macht das Resort zum perfekten Ort für Erholung, Abenteuer und Genuss.

2für1-Angebot

3 Nächte in der Suite Garten-Liebe inkl. Halbpension

Begrüßungsgetränk

Nutzung des Wellness-Bereichs Dampfbad, diverse Saunen, Whirlpool etc.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Ferienwelt Kesselgrub****

Lackengasse 1, 5541 Salzburg Altenmarkt im Pongau

Tel: 06452 5232; E-Mail: info@kesselgrub.at

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