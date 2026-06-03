Der Winter ist schon längst vorüber, der Sommer steht bereits in den Startlöchern. Und trotzdem freute man sich beim Tourismusverband Erzberg-Leoben über eine stabile Schneelage. Denn die endgültige Bilanz der Wintersaison 2025/26 zeigt ein deutliches Plus bei den Nächtigungen.

Insgesamt konnte man von November 2025 bis April 2026 130.789 Nächtigungen erzielen, das entspricht einem Zuwachs von 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders Personen aus dem Ausland nächtigten 73.066 Mal und somit mit einem Plus von 13,2 Prozent noch häufiger in der Region. Inländische Nächtigungen stiegen auf 57.723 (+7,4 Prozent). Die Auskünfte aus dem Ausland stiegen um 8,7 Prozent, Personen aus dem Inland kamen heuer aber weniger oft in die Region als in der Saison davor, hier wurde ein Minus von zwei Prozent verzeichnet. Insgesamt gab es 2025/26 45.408 Ankünfte.

Gute Wintersportbedingungen

Besonders zu einer erfolgreichen Saison habe die „stabile Schneelage und konsequente Pistenpflege“ bei den Präbichl Bergbahnen beigetragen. „Wir konnten bis Ende März durchgehend gute Bedingungen bieten. Das hat sich deutlich in der Nachfrage und bei den Nächtigungen gezeigt“, informiert Johann Roth, Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen und Finanzreferent des Tourismusverbandes Erzberg-Leoben.

Kurze Wege und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben laut Tourismusverband besonders für Familien und Kurzurlauber attraktiv gewirkt. Das späte Osterwochenende und das damit einhergehende Frühlingswetter kamen der Region ebenfalls zugute. Vor allem gewerbliche Betriebe legten bei Nächtigungen um 12,2 Prozent zu, Zuwächse gab es auch in Privatquartieren und im Drei-Sterne-Bereich.