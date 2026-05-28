Warum genau das Feuer am Mittwochvormittag im Dachstuhl einer Heurigenhütte in Bad Mitterndorf ausgebrochen war, ist noch nicht bekannt. Fakt ist: Um 9.11 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Bad Mitterndorf, Neuhofen und Zauchen alarmiert. Vor Ort angekommen, öffneten sie unter schwerem Atemschutz das Dach, um den Brand zu löschen.

„Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Brandausbreitung erfolgreich verhindert werden“, freut sich Einsatzleiter Andreas Seebacher zu verkünden.