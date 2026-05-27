Es hätte eines der Highlights des Klagenfurt Festivals werden können, doch leider muss das Konzert von My Ugly Clementine abgesagt werden. Aufgrund eines akuten Krankheitsfalles findet das Konzert am 27. Mai im Burghof Klagenfurt nicht statt.

„Wir bedauern dies sehr, wünschen der Band von Herzen gute Besserung und hoffen, sie nächstes Jahr wieder beim Klagenfurt Festival begrüßen zu können“, lässt das Team des Klagenfurt Festivals auf ihrer Website wissen. Ein kurzfristiger Ersatz für die Band konnte leider nicht gefunden werden.