Gerald „Apfi“ Strasser ist aus der Weizer Musikerszene nicht mehr wegzudenken. Viele kennen ihn als Frontmann der Rock-Blues-Band thanX. Doch auch Solo ist der Singer-Songwriter aktiv. Am 20. Mai veröffentlichte er mit „Open Road“ sein mittlerweile achtes Soloalbum. „Es ist ein Tagebuch und Kaleidoskop unserer Reisen des Vorjahres“, erzählt Strasser, der seine neuen Songs am 6. Juni im Zuge des Blues Frühstücks beim Bismarckstüberl in Weiz präsentiert.

Balladen treffen auf rockige Elemente, akustische Instrumentaltitel runden das Album genauso ab wie gefühlvolle Gesangsmelodien, beschreibt Strasser das neue Album, das elf Lieder umfasst.

Ungewissheit und Zögern

„Unmittelbar bevor mein Sabbatical begann, verstarb im Dezember 2024 völlig unerwartet meine Mutter“, erzählt der Musiker. „Damit war diese offene, freie Zeit, meine „Open Road“ plötzlich verschlossen und Vorfreude wandelte sich in Ungewissheit und Zögern. Es gab viel zu verarbeiten, einiges zu erledigen und auch zu überdenken.“

Das Cover des achten Soloalbums: Open Road © KK

Drei Wochen lang flog Strasser mit seiner Lebensgefährtin Carmen Lammer, mit der er gemeinsam die Song-Texte schrieb, nach Kuba. Danach ging es noch für zwei Monate ohne fixe Route und genauen Plan Richtung Südeuropa. „Erst im Lauf dieses Trips konnte ich wieder ganz loslassen und Orte, Menschen und deren Kulturen mit meiner Gitarre in musikalische Werke fassen“, so Strasser.