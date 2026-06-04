Es sind schwere Vorwürfe, die im Raum stehen: „Wozu quält man sich durch das Studium, wenn man danach keinen Ausbildungsplatz bekommt?“, platzt es aus einem Jungmediziner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung heraus. „Es ist einfach angsteinflößend, man hat Existenzängste. In Graz ist das Medizinstudium im Vergleich ohnehin schwieriger als in anderen Bundesländern – und dann wird nicht einmal ein Platz für die Basisausbildung garantiert?“

Damit spricht der angehende Mediziner für viele andere Kolleginnen und Kollegen ein dringendes Problem an. Ausgerechnet in Österreich, wo man über lange Wartezeiten bei den niedergelassenen Ärzten oder die vielen Behandlungsverschiebungen in unseren Spitälern klagt und die Versorgung langsam zu erodieren scheint, lässt man die Nachwuchsmediziner offenbar im Regen stehen. Die Wartezeiten für die neunmonatige Basisausbildung werden in einigen Bundesländern länger und länger. Und öffnet so die Tür für Abgänge, die man später bereuen könnte. „Wenn die Absolventen genau deshalb abwandern, dann ist das ein enormer Geld- und Ressourcenabfluss. Jetzt rollt eine große Pensionswelle, und wer soll die Mediziner ersetzen, wenn die Jungmediziner nicht ausgebildet werden?“

Das ganze Gefüge (Ausbildung, Versicherungsschutz mit Studienende, Ungewissheit, Wohnortwechsel, wenn man doch keinen Platz bekommt) kommt durch zu lange Übergänge aus dem Lot. Deshalb liebäugeln immer mehr Jungmedizinerinnen und Jungmediziner mit dem Gang ins Ausland.

Hochschülerschaft klagt über Absagen

In der Tat ist die Situation in vielen Bundesländern prekär. In der Steiermark sprechen Studenten von Wartezeiten bis zu einem halben Jahr, die KAGes widerspricht: „In der KAGes gibt es keine speziell für die Basisausbildung gewidmeten Stellen. Die Basisausbildung erfolgt vorrangig auf Ausbildungsstellen für Allgemeinmedizin. Im laufenden Prozess werden frei werdende Stellen sogleich wieder neu besetzt, das sind etwa 80 bis 100 pro Jahr. Darüber hinaus ist es auch möglich, die Basisausbildung auf Ausbildungsstellen für die Facharztausbildung in den Abteilungen zu absolvieren.“ Und: „Für Absolventinnen und Absolventen der Med Uni Graz bzw. mit Lebensmittelpunkt in der Steiermark besteht die Möglichkeit, zeitnah – zwei bis drei Monate – nach Bewerbung die Basisausbildung zu beginnen. Da die Basisausbildung auch auf Ausbildungsstellen für die Facharztausbildung absolviert werden kann, und es insbesondere im Bezirk Liezen freie Ausbildungsstellen gibt, kann die Basisausbildung auf diesen Stellen auch kurzfristig begonnen werden.“

Die Studenten sprechen in anderen Bundesländern von längeren Wartezeiten. In der österreichischen Hochschülerschaft werden folgende Zahlen kolportiert: „Nach dem Studium ist man eigentlich bereit, endlich zu arbeiten, aber stattdessen wartet man beim Wiener Gesundheitsverbund teils bis zu 22 Monate, in Niederösterreich oft über ein Jahr. Und auch in anderen Bundesländern wie Oberösterreich, der Steiermark oder Kärnten nur Absagen und lange Wartelisten“, berichtete ÖH-Vertreter Anant Thind. In diesem Kontext erscheint vielen ein Wechsel nach Deutschland als attraktive Option, da dort der direkte Einstieg in die klinische Ausbildung oft schneller möglich ist.

Der angehende Mediziner sagt: „Es ist ein Kreislauf in Gang gesetzt, der nicht mehr zu kontrollieren ist.“ Er legt auch eine Reihe von Ablehnungsschreiben aus ganz Österreich vor. „Jeder will arbeiten, etwas zur Gesellschaft beitragen, aber es ist nicht möglich - und das ist enttäuschend.“ Und er rechnet vor: „Ein Medizin-Student kostet im Jahr 60.000 Euro an Steuergeldern, ein ganzes Studium 360.000 Euro. Wenn nur 100 Absolventen jedes Jahr weggehen, sind das 36 Millionen Euro, die verloren sind.“