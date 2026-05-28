Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Video-Tipp Karl Ploberger erklärt, was Baumpfingstrosen brauchen Biogärtner Karl Ploberger erklärt im Video, wie man Baumpfingstrosen pflegen muss. In Kürze Der Artikel für Sie zusammengefasst Diese Zusammenfassung wurde künstlich erzeugt. Wir entwickeln dieses Angebot stetig weiter und freuen uns über Ihr Feedback. Karl Ploberger erklärt in einem Video, wie man Baumfingstrosen pflegt.Der Biogärtner gibt Tipps zur richtigen Pflege von Baumfingstrosen.Das Video bietet nützliche Informationen für Gartenliebhaber.Ploberger teilt sein Wissen über die Bedürfnisse von Baumfingstrosen.Die Anleitung ist hilfreich für alle, die Baumfingstrosen im Garten haben.