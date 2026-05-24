Er ist selbst ein kleiner Dogfluencer und lässt die Herzen seiner mehr als 10.000 Followerinnen und Follower auf Instagram mit süßen Videos und Bildern höher schlagen: Doch Dackel Mishka sorgte vor Kurzem für große Sorgen bei seinen Besitzern, Tennis-Star Alexander Zverev und Moderatorin Sophia Thomalla.

Herrchen Zverev ging Golf spielen und nahm den jungen Hund mit auf den Platz. „Mishka liebt es, neben dem Golf-Cart zu laufen. Da ich auf dem Golfplatz aber die Leute nicht kannte, dachte ich mir, dass ich ihn am ersten Loch im Golfcart lasse und am zweiten lasse ich ihn laufen“, erzählt der 29-Jährige der deutschen „Bild“-Zeitung. Doch der erst acht Monate alte Hund zeigte sich mit dem Plan nicht einverstanden. „Er war angeleint springt aber während der Fahrt ab und bricht sich vier Knochen und beide Hüften. Ich habe die ganze Nacht im Krankenhaus verbracht und wusste nicht, ob er operiert werden muss oder nicht, und ob er jemals wieder laufen kann oder nicht.“

Doch Mishka hatte Glück im Unglück, wie Zverev erzählt: „Jetzt ist alles ok, er läuft wieder, humpelt noch ein bisschen. Aber da er ein sehr junger Hund ist, wird alles wieder.“ Der Deutsche ist aktuell bei den French Open im Einsatz steht nach dem 6:3, 6:4, 6:2-Auftaktsieg gegen den Franzosen Benjamin Bonzi ungefährdet in Runde zwei.