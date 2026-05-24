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Cannes
Cannes - Cristian Mungiu erhielt Goldene Palme für "Fjord"
Die Goldene Palme der Filmfestspiele Cannes geht heuer an den rumänischen Regisseur Cristian Mungiu für seinen Film "Fjord". Weiters wurde die Filmakademie Wien Alumna Valeska Grisebach für ihren Film "Das geträumte Abenteuer" mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Die Steirerin Sandra Wollner gewann mit "Everytime" die Sektion Certain Regard. Keine Ehrungen gab es indes für "Gentle Monster" von Marie Kreutzer.