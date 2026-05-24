Triker aus ganz Österreich sowie aus Deutschland, Ungarn, Italien, Schweiz und Slowenien haben sich angekündigt. „Der Parkplatz rund um das ‚Up & Down‘ in Voitsberg wird wieder einiges an tollen Fahrzeugen zu bieten haben“, lädt Organisator Ferdinand Krendl ein, „neben den einzigartigen Fahrzeugen gibt es wieder Verkaufsstände und Präsentationen. Bereits am Anreisetag, Freitag, dem 29. Mai, wird gegen 19 Uhr eine kleine Ausfahrtrunde durch den Bezirk stattfinden.“

Am Samstag gegen 12.30 Uhr führt eine Ausfahrt die Teilnehmer nach Graz. „Hier werden wir auf Einladung beim ‚Fellows Ride‘ teilnehmen und am Hauptplatz vor dem Rathaus Aufstellung nehmen. Dank Micha Michania vom Motorradland Austria werden wir auch zusammen zum Red Bull Ring fahren, um dort einige Runden zu drehen. Nach der Rückfahrt findet ab circa 21 Uhr wieder die Benefizlichterfahrt durch den Bezirk statt und wird für Gänsehaut sorgen“, schildert Krendl.

„Anton Wipfler wird die Lichterfahrt wieder mit seinem PS-starken Lamborghini anführen. Die Motorradfreunde de Aundan werden uns auch wieder besuchen und mit einem Infostand über ihre Tätigkeit dabei sein.“ Dabei werden auch Spenden für Spendenkind Leonie gesammelt. Das Team des Up & Down wird für die Gaumenfreude sorgen.

Weitere Auskünfte können unter Tel. 0670-40 40 873 eingeholt werden.