Für ServusTV begab sich Haubenkoch und Food-Blogger Stefan Haas aus Altaussee auf kulinarische Spurensuche nach Triest. Und war dabei unter anderem mit Fischer Diego Sugan, einem der letzten Einheimischen, der hier noch täglich seine Netze auslegt, auf dem Meer unterwegs. „Zuhause habe ich es noch nie geschafft, mit einem Fischer rauszufahren, ein absolutes Privileg“, so Haas über dieses Erlebnis.

Auf dem Fischmarkt direkt am Hafen machte er sich sodann gleich auf die Suche nach kulinarischen Spezialitäten und nach einem Lieferanten für sein Restaurant in Altaussee. Was Haas sonst noch alles in der Adria-Stadt erlebt hat? Das ist am Freitag ab 20.15 Uhr in der Heimatleuchten-Folge „Sehnsucht Süden – Triest“ auf ServusTV zu sehen.