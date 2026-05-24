Rund 700 Chinesen leben aktuell in Kärnten – aber kaum einer stirbt. Macht es zumindest den Anschein. Denn nur selten scheint ein verstorbener Chinese unter den Todesfällen auf, noch seltener wird eine Traueranzeige veröffentlicht. Und glaubt man der Statistik, liegt die durchschnittliche Sterberate bei den Chinesen in Kärnten bei 1,3. Zum Vergleich: Die allgemeine Sterberate in Kärnten liegt übrigens bei 11,6. „Unsere Verstorbenen werden entweder ganz normal hier in Österreich beerdigt oder verbrannt und dann in ihre Heimat zurückgeflogen und dort beigesetzt“, verrät Jiongjun Qiu, der seit über 35 Jahren in Kärnten lebt und das Hotel-Restaurant Weidenhof an der Klagenfurter Süduferstraße betreibt der Kleinen Zeitung. Es sei halt eher unüblich einen Todesfall in der Familie publik zu machen.

Jetzt aber lässt der Chinesische Verein in Kärnten, der erst vor Kurzem aus der Taufe gehoben wurde, mit einem Projekt aufhorchen. „Wir wollen für uns am Friedhof Annabichl einen eigenen Bereich schaffen, wo wir unsere Verstorbenen unserer Kultur entsprechend verabschieden können“, erklärt Hubert Hu, der Initiator des Projektes, das einzigartig in Österreich ist. Die ersten Vorgespräche mit der zuständigen Referentin der Stadt Klagenfurt Sandra Wassermann – in ihren Aufgabenbereich fallen die städtischen Friedhöfe – verliefen Hus Angaben nach positiv.

640 Urnen und ein buddhistischer Tempel

Ein 300 Quadratmeter großer Bereich ist für den chinesischen Friedhof vorgesehen. Dieser soll gepflastert und ganz nach traditionellem chinesischen Vorbild gestaltet werden – ein kleiner buddhistischer Tempel inklusive. In diesem soll dann die eigentliche Abschiedszeremonie stattfinden, die ein buddhistischer Priester vornimmt. Auch zum Gebet können sich dort die Hinterbliebenen zurückziehen. 640 Urnengräber sind vorerst in fünfstöckigen Blöcken vorgesehen. „Es könnte aber jederzeit erweitert werden“, erklärt Unternehmer Hubert Hu, der für das Projekt rund 300.000 Euro in die Hand nehmen will. Ein eigener Hausmeister soll den Bereich pflegen und instandhalten, auch die Kosten für diesen übernimmt der Verein. „Der Stadt Klagenfurt kostet der Friedhof damit keinen Cent“, weiß Hu zu berichten.

„Österreichweit ist das ein großes Thema“, erklärt dazu auch Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ), die bestätigt, dass erste Gespräche diesbezüglich stattgefunden haben. Auch mit den einzelnen Abteilungen, die in diesem Projekt involviert sind, seien bereits Gespräche geführt worden. Sie selbst stehe zu hundert Prozent hinter diesem Projekt. Ende Mai findet ein weiteres Treffen mit Vertretern des Vereins statt.