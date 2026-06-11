Kleine Zeitung Bädertour 2026



Die Kleine Zeitung startet in diesen Sommer erstmals durch die kärntner Bäder – und bringt erfrischende Sommerlaune, Spiel & Spaß direkt an den Beckenrand. Bei unserer Kleine Zeitung Bädertour 2026 heißt es: Mitmachen, mitspielen und gewinnen! Ob beim Riesen-Jenga, TicTacToe oder beim Ring-Wurf-Spiel – hier ist Spaß für Groß und Klein garantiert! Wer mitmacht, hat die Chance auf coole Sommerpreise der Kleinen Zeitung: Von Sonnencremen bis hin zu den beliebten Rätselheften ist alles dabei, was man für einen perfekten Tag im Bad braucht. Auch die kleinen Badegäste kommen natürlich nicht zu kurz: Sie können tolle Preise wie lustige Witzebücher, Frisbees, Wasserbälle und vieles mehr abstauben.