Kleine Zeitung Bädertour 2026
Die Kleine Zeitung startet in diesen Sommer erstmals durch die kärntner Bäder – und bringt erfrischende Sommerlaune, Spiel & Spaß direkt an den Beckenrand. Bei unserer Kleine Zeitung Bädertour 2026 heißt es: Mitmachen, mitspielen und gewinnen! Ob beim Riesen-Jenga, TicTacToe oder beim Ring-Wurf-Spiel – hier ist Spaß für Groß und Klein garantiert! Wer mitmacht, hat die Chance auf coole Sommerpreise der Kleinen Zeitung: Von Sonnencremen bis hin zu den beliebten Rätselheften ist alles dabei, was man für einen perfekten Tag im Bad braucht. Auch die kleinen Badegäste kommen natürlich nicht zu kurz: Sie können tolle Preise wie lustige Witzebücher, Frisbees, Wasserbälle und vieles mehr abstauben.
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Bädertour 2026
Sommer, Sonne, Spiel & Spaß: Die Kleine Zeitung Bädertour!
Veranstaltung. Der Sommer ist da und die Kleine Zeitung kommt erstmals in die Kärntner Bäder! Ab Juli touren wir durch ausgewählte Bäder in Kärnten und bringen jede Menge Action, Rabatte und tolle Sommergoodies mit.
Kleine Zeitung Bädertour 2026