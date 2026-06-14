„Wenn wir noch da sein wollen nach 2035 – und das ist nicht garantiert –, dann müssen wir beweisen, dass wir weiterhin Innovationen auf den Markt bringen können. Und zwar Innovationen für das breite Publikum. Das ist lebensnotwendig für die Autoindustrie in Europa.“ Alain Favey sitzt Ende April auf einer Bühne der Beijing-Autoshow und hat sich so richtig in Schwung geredet. Der gebürtige Franzose ist mit einer Österreicherin verheiratet, war langjähriger Porsche-Holding-Chef, dann im Vorstand bei Škoda und Bentley, ehe er den Chefposten bei Peugeot übernahm.

Unten steht der Prototyp, von dem Favey redet. „Weißt du“, sagt er, „das ist nicht nur eine Innovation als Gimmick, als Spielerei. Das wird uns in die Post-2035-Ära bringen, so wichtig ist das für uns.“ Was mitschwingt: Peugeot ist Teil des Stellantis-Konzerns, der wie alle großen europäischen Automobilhersteller Orientierung sucht. Wie differenziere ich meine Marken, wie entwickle ich sie bis 2035, auch wenn die E-Mobilität gesetzt erscheint?

Peugeot: Am großen Rad drehen

Szenenwechsel. Mortefontaine nahe Paris, ein paar Monate zuvor. Alain Favey ist auch hier vor Ort. Es geht um den Prototyp, der Peugeot Richtung 2035 lenken soll. Das Hypersquare-Lenkrad, das aussieht wie eine Kreuzung zwischen Formel-1-Lenkrad und Gaming-Controller, soll auch Welten verbinden. Die der Jungen, die virtuell mit solchen Bildern aufgewachsen sind, mit der der Alten, denen Hightech am Herzen liegt. Man wird der erste Autohersteller sein, der so eine technische Lösung 2027 ins Kleinwagensegment (Modell 208) bringt. Es gibt keine Lenksäule mehr, keine mechanische Verbindung ­zwischen dem Lenkrad und den Vorderrädern. Die Lenkbefehle werden über elektrische Signale übertragen. Sensoren sind im Lenkrad eingebaut, die die Lenkbewegungen an ein Steuergerät weitergeben, dieses übersetzt diese Bewegungen in einen digitalen Kontext, den die E-Motoren, die jetzt die Räder lenken, verstehen.

Das verspricht Peugeot

„Innovation, Innovation, Innovation“, wiederholt Favey in Peking, „nach 2035 wird die Welt elektrisch sein, unsere DNA, in der der Begriff ­,Driving Sensations‘ festgeschrieben ist, müssen wir mit Innovationen wie dem Hypersquare-Lenkrad beleben. Und wenn wir das richtig und intensiv tun, dann gibt es uns nach 2035 sogar stärker als heute.“ Aber wenn den Jungen das Fahr-­Erlebnis Richtung 2035 zunehmend egal wird und sie lieber mit Gaming, KI-Agenten, autonomem Karaoke und Video bespielt werden wie in China? „Die Idee vom Weltauto ist vorbei, du musst dich an jede Region anpassen. In China arbeiten wir mit Dongfeng und erfüllen so die Bedürfnisse jener, die weniger nach Driving Sensations suchen, sondern nach einem autonomen Fahr-Erlebnis. In Europa ist der Ansatz eher, dass man weiter selbst fährt.“ Aber wird uns China nicht verändern? „Das ist für uns nicht im Vordergrund. Wir waren Pionier bei ChatGPT, aber das ist immer noch ein Gimmick. Und ob die KI je unser Leben kontrollieren wird, das sehe ich nicht, auch nicht nach 2035. Es wird noch immer eine Eigenständigkeit des Fahrers geben, die KI wird nicht die Welt des Fahrens verändern. Wir wollen lieber neue Fahr-Erlebnisse ermöglichen. Auch wenn das autonome Fahren kommen wird, wir arbeiten ja schon am Level 3 in China. Aber es ist wichtig, dass ­dieses autonome Fahren abgeschaltet werden und man dann Fahrspaß haben kann. Das ist unser Versprechen, das müssen wir halten.“