Gruselige Würstelspinnen – einfaches Halloween-Rezept für Kinder

1 Für den Teig zunächst die Trockenhefe mit der Prise Zucker und dem lauwarmen Wasser in ein Gefäß geben, verrühren und ca. 5 Minuten stehen lassen, bis sich kleine Bläschen bilden.

2 Mehl, Zucker, Salz und neutrales Öl in eine Schüssel geben. Wasser-Hefe-Gemisch dazugeben und unterrühren. Die Hälfte des verquirlten Eis dazugeben (bei mir waren es 25 g), die andere Hälfte heben wir für später auf.

3 Die Zutaten so lange verrühren, bis sich alle Zutaten zu einem glatten Teig verbunden haben.

4 Teigschüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und ca. 60 Minuten stehen lassen, bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat.

5 Den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

6 Ein Backblech mit Backpapier belegen.

7 Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in ca. 3 cm breite Teigstreifen schneiden.

8 Die Würstel halbieren und die Enden jeweils zweimal einschneiden. Aufpassen, dass die Würstchen in der Mitte nicht zerschnitten werden.

9 Um jedes Würstchen einen Teigstreifen wickeln.

10 Die Würstelspinnen mit Abstand auf das vorbereitete Backblech setzen und mit dem restlichen Ei einstreichen.

11 Jede Würstelspinne mit zwei Kürbiskernen belegen.