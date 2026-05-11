Gruselige Würstelspinnen – einfaches Halloween-Rezept für Kinder
Diese herzhaften Würstelspinnen sind der perfekte Halloween-Snack: schnell gemacht, lustig anzusehen und garantiert kindertauglich!
Zutaten für die Würstelspinnen
- 5 g Trockenhefe
- 1 Prise Zucker
- 45 ml warmes Wasser
- 10 g Zucker
- 0,5 TL Salz
- 125 g Mehl 405
- 1 EL neutrales Pflanzenöl
- 1 Ei, verquirlt
- 20 Kürbiskerne
- 5 Frankfurter Würstel
- etwas Mehl zum Ausrollen
Zubereitung Würstelspinnen
- 1
Für den Teig zunächst die Trockenhefe mit der Prise Zucker und dem lauwarmen Wasser in ein Gefäß geben, verrühren und ca. 5 Minuten stehen lassen, bis sich kleine Bläschen bilden.
- 2
Mehl, Zucker, Salz und neutrales Öl in eine Schüssel geben. Wasser-Hefe-Gemisch dazugeben und unterrühren. Die Hälfte des verquirlten Eis dazugeben (bei mir waren es 25 g), die andere Hälfte heben wir für später auf.
- 3
Die Zutaten so lange verrühren, bis sich alle Zutaten zu einem glatten Teig verbunden haben.
- 4
Teigschüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und ca. 60 Minuten stehen lassen, bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat.
- 5
Den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.
- 6
Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- 7
Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in ca. 3 cm breite Teigstreifen schneiden.
- 8
Die Würstel halbieren und die Enden jeweils zweimal einschneiden. Aufpassen, dass die Würstchen in der Mitte nicht zerschnitten werden.
- 9
Um jedes Würstchen einen Teigstreifen wickeln.
- 10
Die Würstelspinnen mit Abstand auf das vorbereitete Backblech setzen und mit dem restlichen Ei einstreichen.
- 11
Jede Würstelspinne mit zwei Kürbiskernen belegen.
- 12
Im vorgeheizten Ofen ca. 14 Minuten goldbraun backen.