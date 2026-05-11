Erdäpfelgulasch

1 Erdäpfel schälen und in nicht zu kleine Würfel schneiden. Knoblauch fein hacken, die Zwiebeln klein würfeln.

2 Zwiebeln in Öl bzw. Schmalz dünsten. Paradeismark dazugeben und kurz anrösten. Knoblauch unterrühren, Paprikapulver darüberstreuen, verrühren und mit einem Spritzer Essig ablöschen.

3 Mit Suppe aufgießen. Erdäpfel dazugeben und mit Salz und Pfeffer herzhaft würzen. Bei milder Hitze kochen lassen, bis die Erdäpfel weich sind und der Saft durch die Erdäpfelstärke eine sämige Konsistenz bekommt. Das dauert etwa 20 Minuten.

4 Paprikaschoten vierteln, entkernen und mit einem Sparschäler schälen. Quer in Streifen schneiden. Nach einer Viertelstunde Garzeit zu den Erdäpfeln geben.

5 Wurst würfelig schneiden und ebenfalls nur wenige Minuten mitkochen lassen.