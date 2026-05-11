Pastinaken- und Erdäpfelpüree
Püree-Variationen aus cremigen Erdäpfeln und süßlich-nussigen Pastinaken, fein abgeschmeckt mit Butter, Koriander und Walnusskernen. Oder alternativ mit Frühlingszwiebeln und Schinkenspeck. Eine harmonische Verbindung mit rustikaler Tiefe und eleganter Milde begleitet Fleisch- wie Gemüsegerichte.
Zutaten für das Pastinakenpüree
- 400 g mehlige Erdäpfel
- 0,33 l Milch
- 400 g Pastinaken
- Nussöl bzw. Butter
- Koriander
- Salz
- 3 EL Walnusskerne
Zubereitung Pastinakenpüree
- 1
Pastinaken und Erdäpfel schälen und klein würfeln. Milch erhitzen und die Würfel dazugeben. Mit Salz und Koriander würzen. Zugedeckt garen lassen, bis Pastinaken und Erdäpfel sehr weich sind. Wenn nötig, noch etwas Milch – immer nur in sehr kleinen Mengen - dazugießen.
- 2
Das Gemüse mit dem Erdäpfelstampfer zerdrücken. Dabei etwas Walnuss- bzw. Haselnussöl untermengen. Statt Nussöl können Sie auch zerlassene braune Butter verwenden. Walnüsse grob zerbrechen und über das Püree streuen.
Zutaten für das Erdäpfelpüree
- 800 g mehlige Erdäpfel
- 300 ml Milch
- 1 Bund Frühlingszwiebeln
- Salz
- 80 g Schinkenspeck, dünn aufgeschnitten
- Koriander
Zubereitung Erdäpfelpüree
- 1
Erdäpfel gar kochen, schälen und sofort durch die Erdäpfelpresse in die heiße Milch drücken. Mit Salz und Koriander abschmecken.
- 2
Frühlingszwiebeln in dünne Ringe, den Schinkenspeck in breite Streifen schneiden. Speck in einer Pfanne knusprig braten. Zwiebeln untermengen, kurz mitrösten und über das Püree streuen.