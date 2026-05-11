Pastinaken- und Erdäpfelpüree

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Pastinaken und Erdäpfel schälen und klein würfeln. Milch erhitzen und die Würfel dazugeben. Mit Salz und Koriander würzen. Zugedeckt garen lassen, bis Pastinaken und Erdäpfel sehr weich sind. Wenn nötig, noch etwas Milch – immer nur in sehr kleinen Mengen - dazugießen.