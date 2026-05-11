Alpenkäse-Kimchi-Toast à la Kaslabn

1 Den Kontaktgrill oder eine Grillpfanne auf mittlere bis hohe Hitze vorheizen.

2 Auf allen Brotscheiben den Bergkäse gleichmäßig verteilen.

3 Anschließend das Kimchi gut abtropfen lassen und großzügig auf den Käse geben.

4 Mit den restlichen Brotscheiben abdecken und leicht andrücken. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen oder direkt die Außenseiten der Sandwiches damit bestreichen.

5 Die Sandwiches im Kontaktgrill oder in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun und knusprig braten, bis der Käse geschmolzen ist (ca. 3–5 Minuten).