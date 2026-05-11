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Alpenkäse-Kimchi-Toast à la Kaslabn

Michael Kerschbaumer knetet Regionalität und Fernweh zu einer neuen Käsewelt zusammen. Er nennt’s „Triple A“. Wir nennen’s: Alpenkultur mit Chili-Finish.

© Weichselbraun Helmuth
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:5 min

Zutaten für das Alpenkäse-Kimchi-Toast

  • 8 Scheibe/n Ciabattabrot
  • 300 g würziger Kaslabn Bergkäse (in dünne Scheiben geschnitten)
  • 200 g Kimchi (je nach Schärfe-Vorliebe)
  • 3 EL Butterschmalz oder Butter
  • Sauce nach Wahl

Zubereitung Alpenkäse-Kimchi-Toast

  1. 1

    Den Kontaktgrill oder eine Grillpfanne auf mittlere bis hohe Hitze vorheizen.

  2. 2

    Auf allen Brotscheiben den Bergkäse gleichmäßig verteilen.

  3. 3

    Anschließend das Kimchi gut abtropfen lassen und großzügig auf den Käse geben.

  4. 4

    Mit den restlichen Brotscheiben abdecken und leicht andrücken. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen oder direkt die Außenseiten der Sandwiches damit bestreichen.

  5. 5

    Die Sandwiches im Kontaktgrill oder in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun und knusprig braten, bis der Käse geschmolzen ist (ca. 3–5 Minuten).

  6. 6

    Die heißen Alpenkäse-Kimchi-Toasts halbieren, mit extra Kimchi und Sauce nach Wahl servieren.

Zutaten für selbstgemachtes Kimchi

  • 1 Chinakohl (ca. 1 kg)
  • 2 EL Salz (grob, ohne Zusätze)
  • 1 EL Zucker
  • 2 Frühlingszwiebeln (in Ringe geschnitten)
  • 3 Zehe/n Knoblauch (fein gehackt)
  • 1 Stk. Ingwer (ca. 2 cm & fein gehackt)
  • 2 EL koreanisches Chilipulver (Gochugaru, je nach Schärfe)
  • 1 EL Fischsauce (oder Sojasauce für vegane Variante)

Zubereitung selbstgemachtes Kimchi

  1. 1

    Chinakohl längs vierteln, in mundgerechte Stücke schneiden. In einer großen Schüssel mit Salz mischen und mit Wasser bedecken.

  2. 2

    1–2 Stunden ziehen lassen, bis der Kohl weich wird. Kohl gründlich mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.

  3. 3

    Zucker, Knoblauch, Ingwer, Chilipulver, Fischsauce und Frühlingszwiebeln mischen.

  4. 4

    Kohl mit der Würzpaste vermengen (am besten mit Handschuhen). In ein sauberes Glas füllen, gut andrücken, sodass keine Luftblasen bleiben. Oben etwas Platz lassen.

  5. 5

    1–2 Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen, dann in den Kühlschrank stellen.

  6. 6

    Nach 5–7 Tagen ist das Kimchi meist perfekt – säuerlich, würzig und leicht scharf.