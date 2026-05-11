Alpenkäse-Kimchi-Toast à la Kaslabn
Michael Kerschbaumer knetet Regionalität und Fernweh zu einer neuen Käsewelt zusammen. Er nennt’s „Triple A“. Wir nennen’s: Alpenkultur mit Chili-Finish.
Zutaten für das Alpenkäse-Kimchi-Toast
- 8 Scheibe/n Ciabattabrot
- 300 g würziger Kaslabn Bergkäse (in dünne Scheiben geschnitten)
- 200 g Kimchi (je nach Schärfe-Vorliebe)
- 3 EL Butterschmalz oder Butter
- Sauce nach Wahl
Zubereitung Alpenkäse-Kimchi-Toast
- 1
Den Kontaktgrill oder eine Grillpfanne auf mittlere bis hohe Hitze vorheizen.
- 2
Auf allen Brotscheiben den Bergkäse gleichmäßig verteilen.
- 3
Anschließend das Kimchi gut abtropfen lassen und großzügig auf den Käse geben.
- 4
Mit den restlichen Brotscheiben abdecken und leicht andrücken. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen oder direkt die Außenseiten der Sandwiches damit bestreichen.
- 5
Die Sandwiches im Kontaktgrill oder in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun und knusprig braten, bis der Käse geschmolzen ist (ca. 3–5 Minuten).
- 6
Die heißen Alpenkäse-Kimchi-Toasts halbieren, mit extra Kimchi und Sauce nach Wahl servieren.
Zutaten für selbstgemachtes Kimchi
- 1 Chinakohl (ca. 1 kg)
- 2 EL Salz (grob, ohne Zusätze)
- 1 EL Zucker
- 2 Frühlingszwiebeln (in Ringe geschnitten)
- 3 Zehe/n Knoblauch (fein gehackt)
- 1 Stk. Ingwer (ca. 2 cm & fein gehackt)
- 2 EL koreanisches Chilipulver (Gochugaru, je nach Schärfe)
- 1 EL Fischsauce (oder Sojasauce für vegane Variante)
Zubereitung selbstgemachtes Kimchi
- 1
Chinakohl längs vierteln, in mundgerechte Stücke schneiden. In einer großen Schüssel mit Salz mischen und mit Wasser bedecken.
- 2
1–2 Stunden ziehen lassen, bis der Kohl weich wird. Kohl gründlich mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.
- 3
Zucker, Knoblauch, Ingwer, Chilipulver, Fischsauce und Frühlingszwiebeln mischen.
- 4
Kohl mit der Würzpaste vermengen (am besten mit Handschuhen). In ein sauberes Glas füllen, gut andrücken, sodass keine Luftblasen bleiben. Oben etwas Platz lassen.
- 5
1–2 Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen, dann in den Kühlschrank stellen.
- 6
Nach 5–7 Tagen ist das Kimchi meist perfekt – säuerlich, würzig und leicht scharf.