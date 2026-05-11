Hühnerleber mit Vogerlsalat

1 Den Erdapfel schälen und durch die Erdäpfelpresse in eine Schüssel drücken.

2 Die Schalotte sehr klein würfeln und in wenig Olivenöl glasig dünsten. Zum Erdapfel geben. Salzen und pfeffern.

3 So viel Weißweinessig unter Rühren dazugießen, bis eine cremig-flüssige Sauce entsteht. Nun noch mit etwas Kürbiskernöl und eventuell etwas Nussöl abschmecken.

4 Den Vogerlsalat putzen und kurz vor dem Servieren mit der Salatsauce abmachen. Die Champignons in dünne Scheiben schneiden und untermengen.