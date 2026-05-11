Hühnerleber mit Vogerlsalat
Zart gebratene Hühnerleber trifft auf frischen Vogerlsalat – ein feines Gericht mit cremigem Erdäpfeldressing, Champignons und Preiselbeernote. Perfekt als elegante Vorspeise oder leichte Mahlzeit für Genießer.
Zutaten für die Hühnerleber mit Vogerlsalat
- 100 g Vogerlsalat
- 1 Schalotte milder Weißweinessig
- Nussöl
- Kürbiskernöl
- 1 kleiner gekochter Erdapfel
- 100 g kleine Champignons
- 400 g Hühnerleber
- Preiselbeerkompott
- Butter
- Olivenöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Hühnerleber mit Vogerlsalat
- 1
Den Erdapfel schälen und durch die Erdäpfelpresse in eine Schüssel drücken.
- 2
Die Schalotte sehr klein würfeln und in wenig Olivenöl glasig dünsten. Zum Erdapfel geben. Salzen und pfeffern.
- 3
So viel Weißweinessig unter Rühren dazugießen, bis eine cremig-flüssige Sauce entsteht. Nun noch mit etwas Kürbiskernöl und eventuell etwas Nussöl abschmecken.
- 4
Den Vogerlsalat putzen und kurz vor dem Servieren mit der Salatsauce abmachen. Die Champignons in dünne Scheiben schneiden und untermengen.
- 5
Die Leber putzen und in einer Mischung aus Olivenöl und Butter sanft auf beiden Seiten braten, bis sie innen gerade noch rosig ist. Jetzt erst salzen und pfeffern.