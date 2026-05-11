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Hühnerleber mit Vogerlsalat

Zart gebratene Hühnerleber trifft auf frischen Vogerlsalat – ein feines Gericht mit cremigem Erdäpfeldressing, Champignons und Preiselbeernote. Perfekt als elegante Vorspeise oder leichte Mahlzeit für Genießer.

Symbolbild
© Th G auf Pixabay
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Gesamtzeit:25 min

Zutaten für die Hühnerleber mit Vogerlsalat

  • 100 g Vogerlsalat
  • 1 Schalotte milder Weißweinessig
  • Nussöl
  • Kürbiskernöl
  • 1 kleiner gekochter Erdapfel
  • 100 g kleine Champignons
  • 400 g Hühnerleber
  • Preiselbeerkompott
  • Butter
  • Olivenöl
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Hühnerleber mit Vogerlsalat

  1. 1

    Den Erdapfel schälen und durch die Erdäpfelpresse in eine Schüssel drücken.

  2. 2

    Die Schalotte sehr klein würfeln und in wenig Olivenöl glasig dünsten. Zum Erdapfel geben. Salzen und pfeffern.

  3. 3

    So viel Weißweinessig unter Rühren dazugießen, bis eine cremig-flüssige Sauce entsteht. Nun noch mit etwas Kürbiskernöl und eventuell etwas Nussöl abschmecken.

  4. 4

    Den Vogerlsalat putzen und kurz vor dem Servieren mit der Salatsauce abmachen. Die Champignons in dünne Scheiben schneiden und untermengen.

  5. 5

    Die Leber putzen und in einer Mischung aus Olivenöl und Butter sanft auf beiden Seiten braten, bis sie innen gerade noch rosig ist. Jetzt erst salzen und pfeffern.