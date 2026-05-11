Kürbisnudeln mit knusprigem Speck
Cremige Kürbisnudeln mit Sauerrahm, Kren und gerösteten Kürbiskernen – abgerundet mit knusprigem Speck und frischer Petersilie. Ein herbstlich-herzhaftes Pastagericht mit Wohlfühlfaktor.
Zutaten für die Kürbisnudeln mit knusprigem Speck
- 500 g Kürbis, festfleischig, ohne Kerne und Schale gewogen
- 2 EL Kürbiskerne
- 3 Schalotten
- 300 g Spiralnudeln
- Butter
- 100 g durchwachsener Speck, dünn aufgeschnitten
- 200 ml Sauerrahm
- Paprikapulver
- 2 EL Kren, gerieben
- 1 Bund Petersilie
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Kürbisnudeln mit knusprigem Speck
- 1
Den Kürbis grob reiben. Die Schalotten klein würfeln. Die Petersilie fein hacken.
- 2
Die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten und abgekühlt grob hacken. Den Sauerrahm mit Salz, Pfeffer und Kren verrühren. Die Speckscheiben in breite Streifen schneiden und in einer beschichteten Pfanne ohne Fett knusprig braten.
- 3
Die Nudeln bissfest kochen. Abseihen und mit 1 bis 2 EL Kochwasser sofort in eine vorgewärmte Schüssel geben. Während die Nudeln kochen, etwas Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Die Schalotten darin anschwitzen. Den Kürbis dazugeben und bei starker Hitze anrösten. Immer wieder wenden. Darauf achten, dass der Kürbis nicht zu weich wird. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen.
- 4
Die Nudeln zum Kürbis in die Pfanne geben. Nochmals erhitzen und von der Herdplatte ziehen. Den Sauerrahm untermengen. Anrichten und mit Petersilie, Kürbiskernen und knusprig gebratenen Speckstreifen bestreuen.