Rote Rüben Risotto mit Forellenfilet und Krenschaum
Die leuchtende Farbe der Roten Rübe, die feine Textur des Risottos, das saftig gebratene Fischfilet und der schaumige Kren bilden ein harmonisches Zusammenspiel, das nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch überzeugt.
Zutaten für das Forellenfilet
- 4 Forellenfilets
- 1 EL Butter
Zutaten für das Rübenrisotto
- 1 Zwiebel
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 1 EL Butter
- 300 g Rote Rüben (gekocht, geschält)
- 250 g Risottoreis
- 100 ml Weißwein (trocken)
- 350 ml Roter Rübensaft
- 350 ml Suppe
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 60 g Parmesan (gerieben)
Zutaten für den Krenschaum
- 1 Zwiebel
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 2 EL Olivenöl
- 125 ml Weißwein
- 1 Handvoll geriebenen Kren
- 250 ml Schlagobers
Zubereitung Rote Rüben Risotto
- 1
Für den Krenschaum die Zwiebel und den Knoblauch schälen, klein hacken und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl glasig dünsten. Mit einem Schuss Wein ablöschen, Kren dazugeben und kurz einkochen, anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Schlagobers vermengen und auskühlen lassen, pürieren, abseihen und in eine Isiflasche füllen und aufschlagen. Alternativ: Alle Zutaten vor Zugabe des Schlagobers pürieren. Den Schlagobers schlagen und dann erst unter den Kren heben.
- 2
Den Fisch in etwas Butter anbraten.
- 3
Für das Rote Rüben Risotto die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Beides in einem Topf mit 1 EL Butter andünsten.
- 4
Die Rote Rübe in kleine Würfel schneiden, zugeben und einige Minuten mitbraten, dann den Reis einrühren. Wenn der Reis glasig ist, mit Weißwein ablöschen.
- 5
Unter Rühren nach und nach den Roten Rübensaft und die Suppe zugeben, bis der Reis bissfest gegart ist. Immer nur so viel, dass der Reis knapp bedeckt ist, dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- 6
Zum Schluss den Parmesan und bei Bedarf noch ein Stück Butter zugeben.