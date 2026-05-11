Rote Rüben Risotto mit Forellenfilet und Krenschaum

1 Für den Krenschaum die Zwiebel und den Knoblauch schälen, klein hacken und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl glasig dünsten. Mit einem Schuss Wein ablöschen, Kren dazugeben und kurz einkochen, anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Schlagobers vermengen und auskühlen lassen, pürieren, abseihen und in eine Isiflasche füllen und aufschlagen. Alternativ: Alle Zutaten vor Zugabe des Schlagobers pürieren. Den Schlagobers schlagen und dann erst unter den Kren heben.

2 Den Fisch in etwas Butter anbraten.

3 Für das Rote Rüben Risotto die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Beides in einem Topf mit 1 EL Butter andünsten.

4 Die Rote Rübe in kleine Würfel schneiden, zugeben und einige Minuten mitbraten, dann den Reis einrühren. Wenn der Reis glasig ist, mit Weißwein ablöschen.

5 Unter Rühren nach und nach den Roten Rübensaft und die Suppe zugeben, bis der Reis bissfest gegart ist. Immer nur so viel, dass der Reis knapp bedeckt ist, dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.