Gebackene Apfelscheiben

1 Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse entfernen. In dicke Scheiben schneiden.

2 Weißwein und Apfelsaft erhitzen. Die Apfelscheiben darin bei milder Hitze - je nach Festigkeit - ein bis zwei Minuten garen. Sie dürfen nicht zu weich werden. Von der Herdplatte ziehen und in der Flüssigkeit auskühlen lassen. Anschließend zum Abtropfen in ein Sieb geben.

3 Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. Ei und Dotter mit Mehl und Apfelsaft-Weinsud zu einem glatten Teig rühren. Den Schnee behutsam unterheben.

4 Öl auf 180 Grad erhitzen. Die gut abgetropften Apfelscheiben in den Backteig tauchen und im heißen Öl goldgelb backen. Auf einem Kuchengitter abtropfen lassen. Mit Staubzucker bestreuen.