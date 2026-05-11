Gebackene Apfelscheiben
Diese gebackenen Apfelscheiben sind ein wahrer Genuss: zarte Apfelringe, im Backteig goldgelb gebacken und mit luftiger Zabaione serviert. Ein verführerisches Dessert, das nach Herbst duftet.
Zutaten für die gebackenen Apfelscheiben
- 500 g Äpfel
- 250 ml Weißwein
- 250 ml Apfelsaft
- Zitronensaft
- Salz
- 100 g Mehl
- 1 Ei
- 1 Dotter
- 2 Eiklar
- Öl
- Staubzucker
Zutaten für die Zabaione
- 4 Dotter
- 3 EL Backzucker
- 125 ml Apfelsaft-Weinsud
Zubereitung Gebackene Apfelscheiben
- 1
Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse entfernen. In dicke Scheiben schneiden.
- 2
Weißwein und Apfelsaft erhitzen. Die Apfelscheiben darin bei milder Hitze - je nach Festigkeit - ein bis zwei Minuten garen. Sie dürfen nicht zu weich werden. Von der Herdplatte ziehen und in der Flüssigkeit auskühlen lassen. Anschließend zum Abtropfen in ein Sieb geben.
- 3
Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. Ei und Dotter mit Mehl und Apfelsaft-Weinsud zu einem glatten Teig rühren. Den Schnee behutsam unterheben.
- 4
Öl auf 180 Grad erhitzen. Die gut abgetropften Apfelscheiben in den Backteig tauchen und im heißen Öl goldgelb backen. Auf einem Kuchengitter abtropfen lassen. Mit Staubzucker bestreuen.
- 5
Für die Zabaione die Dotter mit Backzucker verrühren und mit dem Kochsud über Dunst zu einer cremigen Sauce aufschlagen. Die Apfelscheiben anrichten und mit Zabaione umgießen.