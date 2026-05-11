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Gebackene Apfelscheiben

Diese gebackenen Apfelscheiben sind ein wahrer Genuss: zarte Apfelringe, im Backteig goldgelb gebacken und mit luftiger Zabaione serviert. Ein verführerisches Dessert, das nach Herbst duftet.

Symbolbild
© Bild von Peggychoucair auf Pixabay
Symbolbild
Gesamtzeit:30 min

Zutaten für die gebackenen Apfelscheiben

  • 500 g Äpfel
  • 250 ml Weißwein
  • 250 ml Apfelsaft
  • Zitronensaft
  • Salz
  • 100 g Mehl
  • 1 Ei
  • 1 Dotter
  • 2 Eiklar
  • Öl
  • Staubzucker

Zutaten für die Zabaione

  • 4 Dotter
  • 3 EL Backzucker
  • 125 ml Apfelsaft-Weinsud

Zubereitung Gebackene Apfelscheiben

  1. 1

    Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse entfernen. In dicke Scheiben schneiden.

  2. 2

    Weißwein und Apfelsaft erhitzen. Die Apfelscheiben darin bei milder Hitze - je nach Festigkeit - ein bis zwei Minuten garen. Sie dürfen nicht zu weich werden. Von der Herdplatte ziehen und in der Flüssigkeit auskühlen lassen. Anschließend zum Abtropfen in ein Sieb geben.

  3. 3

    Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. Ei und Dotter mit Mehl und Apfelsaft-Weinsud zu einem glatten Teig rühren. Den Schnee behutsam unterheben.

  4. 4

    Öl auf 180 Grad erhitzen. Die gut abgetropften Apfelscheiben in den Backteig tauchen und im heißen Öl goldgelb backen. Auf einem Kuchengitter abtropfen lassen. Mit Staubzucker bestreuen.

  5. 5

    Für die Zabaione die Dotter mit Backzucker verrühren und mit dem Kochsud über Dunst zu einer cremigen Sauce aufschlagen. Die Apfelscheiben anrichten und mit Zabaione umgießen.