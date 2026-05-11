Test Rezept: Carbonara wie bei der Mamma in Rom Test

1 Den Speck bzw. Schinken nicht zu fein würfeln. In Olivenöl anschwitzen. Beiseitestellen.

2 Die Pasta in reichlich Salzwasser al dente kochen - auf keinen Fall weich, da die Pasta später noch etwas nachkocht. Gegen Ende der Kochzeit etwas Kochwasser (1 - 2 Espressotässchen) auffangen oder einfach abschöpfen.

3 Währenddessen die Eier mit den beiden Käsesorten verquirlen. Leicht salzen, schwarzen Pfeffer nach Geschmack mahlen und zufügen.