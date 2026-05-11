Test Rezept: Carbonara wie bei der Mamma in Rom Test
Italienisches Pastarezept
Zutaten für die Pasta Carbonara
- 240 g Pasta
- 100 g Pancetta
- 2 Stk. Eier
- 40 g Parmesan
- 40 g Pecorino
- Olivenöl
- 1 Prise Salz und Pfeffer
Zubereitung Pasta Carbonara
- 1
Den Speck bzw. Schinken nicht zu fein würfeln. In Olivenöl anschwitzen. Beiseitestellen.
- 2
Die Pasta in reichlich Salzwasser al dente kochen - auf keinen Fall weich, da die Pasta später noch etwas nachkocht. Gegen Ende der Kochzeit etwas Kochwasser (1 - 2 Espressotässchen) auffangen oder einfach abschöpfen.
- 3
Währenddessen die Eier mit den beiden Käsesorten verquirlen. Leicht salzen, schwarzen Pfeffer nach Geschmack mahlen und zufügen.
- 4
Den Speck bzw. Schinken erneut erhitzen. Aufgefangenes Kochwasser hinzufügen und aufkochen lassen. Die Pasta zufügen, verrühren. Eier-Käse-Mischung zufügen. Leicht stocken lassen und gut rühren, damit die Mischung die Pasta zärtlich umhüllt.
Dazu passt am besten ein guter Frascati Superiore. So mögen‘s die Römer im Original.