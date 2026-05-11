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Test Rezept: Carbonara wie bei der Mamma in Rom Test

Italienisches Pastarezept

Gesamtzeit:15 min

Zutaten für die Pasta Carbonara

  • 240 g Pasta
  • 100 g Pancetta
  • 2 Stk. Eier
  • 40 g Parmesan
  • 40 g Pecorino
  • Olivenöl
  • 1 Prise Salz und Pfeffer

Zubereitung Pasta Carbonara

  1. 1

    Den Speck bzw. Schinken nicht zu fein würfeln. In Olivenöl anschwitzen. Beiseitestellen.

  2. 2

    Die Pasta in reichlich Salzwasser al dente kochen - auf keinen Fall weich, da die Pasta später noch etwas nachkocht. Gegen Ende der Kochzeit etwas Kochwasser (1 - 2 Espressotässchen) auffangen oder einfach abschöpfen.

  3. 3

    Währenddessen die Eier mit den beiden Käsesorten verquirlen. Leicht salzen, schwarzen Pfeffer nach Geschmack mahlen und zufügen.

  4. 4

    Den Speck bzw. Schinken erneut erhitzen. Aufgefangenes Kochwasser hinzufügen und aufkochen lassen. Die Pasta zufügen, verrühren. Eier-Käse-Mischung zufügen. Leicht stocken lassen und gut rühren, damit die Mischung die Pasta zärtlich umhüllt.

Dazu passt am besten ein guter Frascati Superiore. So mögen‘s die Römer im Original.