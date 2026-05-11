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Rohnencarpaccio

Ein Rohnencarpaccio ist nicht nur ein Fest fürs Auge, sondern auch ein Genuss für alle, die feine, frische Aromen lieben.

Symbolbild
© Bild von Kerstin Riemer auf Pixabay
Symbolbild
Gesamtzeit:30 min

Zutaten für das Rohnencarpaccio

  • 1 Apfel
  • Butter
  • 1 TL Zucker
  • 2 EL Sauerrahm
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer
  • 200 ml roter Portwein
  • 2 EL Walnusskerne
  • Walnussöl
  • Apfelessig
  • 2 TL Oberskren
  • Zitronensaft
  • 500 g gekochte Rohnen

Zubereitung Rohnencarpaccio

  1. 1

    Die Rohnen schälen und mit der Schneidemaschine in sehr dünne Scheiben schneiden. Wenn man keine Schneidemaschine hat, die Rohnen in feine Scheiben hobeln. Die Rohnenscheiben auf Tellern kreisförmig auflegen.

  2. 2

    Die Walnüsse grob hacken. Den Apfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.

  3. 3

    Wenig Zucker in etwas Butter karamellisieren. Die Apfelwürfel darin anbraten. Den Portwein auf die Hälfte einkochen lassen. Den etwas abgekühlten Portwein mit Apfelessig, Salz und Pfeffer abschmecken. (Tipp: Wenn Sie keinen Portwein haben, können Sie auch Zucker in einem kleinen Topf karamellisieren und mit Rotwein ablöschen und einkochen lassen.)

  4. 4

    Oberskren mit Sauerrahm verrühren. Mit einem Spritzer Zitronensaft und Salz abschmecken. Nüsse und Apfelwürfel auf den Rohnen verteilen. Mit Portweinsauce und Walnussöl beträufeln.In die Mitte jeder Rohnenrosette etwas Sauerrahm setzen.