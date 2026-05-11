Rohnencarpaccio

1 Die Rohnen schälen und mit der Schneidemaschine in sehr dünne Scheiben schneiden. Wenn man keine Schneidemaschine hat, die Rohnen in feine Scheiben hobeln. Die Rohnenscheiben auf Tellern kreisförmig auflegen.

2 Die Walnüsse grob hacken. Den Apfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.

3 Wenig Zucker in etwas Butter karamellisieren. Die Apfelwürfel darin anbraten. Den Portwein auf die Hälfte einkochen lassen. Den etwas abgekühlten Portwein mit Apfelessig, Salz und Pfeffer abschmecken. (Tipp: Wenn Sie keinen Portwein haben, können Sie auch Zucker in einem kleinen Topf karamellisieren und mit Rotwein ablöschen und einkochen lassen.)