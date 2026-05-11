Rohnencarpaccio
Ein Rohnencarpaccio ist nicht nur ein Fest fürs Auge, sondern auch ein Genuss für alle, die feine, frische Aromen lieben.
Zutaten für das Rohnencarpaccio
- 1 Apfel
- Butter
- 1 TL Zucker
- 2 EL Sauerrahm
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 200 ml roter Portwein
- 2 EL Walnusskerne
- Walnussöl
- Apfelessig
- 2 TL Oberskren
- Zitronensaft
- 500 g gekochte Rohnen
Zubereitung Rohnencarpaccio
- 1
Die Rohnen schälen und mit der Schneidemaschine in sehr dünne Scheiben schneiden. Wenn man keine Schneidemaschine hat, die Rohnen in feine Scheiben hobeln. Die Rohnenscheiben auf Tellern kreisförmig auflegen.
- 2
Die Walnüsse grob hacken. Den Apfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.
- 3
Wenig Zucker in etwas Butter karamellisieren. Die Apfelwürfel darin anbraten. Den Portwein auf die Hälfte einkochen lassen. Den etwas abgekühlten Portwein mit Apfelessig, Salz und Pfeffer abschmecken. (Tipp: Wenn Sie keinen Portwein haben, können Sie auch Zucker in einem kleinen Topf karamellisieren und mit Rotwein ablöschen und einkochen lassen.)
- 4
Oberskren mit Sauerrahm verrühren. Mit einem Spritzer Zitronensaft und Salz abschmecken. Nüsse und Apfelwürfel auf den Rohnen verteilen. Mit Portweinsauce und Walnussöl beträufeln.In die Mitte jeder Rohnenrosette etwas Sauerrahm setzen.