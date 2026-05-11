Konfierte Hühnerflügel mit Pfefferkaramell

1 Die Hühnerflügel mit allen Zutaten würzen und mit Öl übergießen. In eine Auflaufform geben und bei 72 °C im Backrohr 12 Stunden garen.

2 Danach Knochen sowie Knorpel entfernen und das Fleisch warmstellen. Die Hühnerflügel in das Karamell legen und so lange einkochen, bis sich auf der Haut eine würzig-knusprige Kruste gebildet hat.