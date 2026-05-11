Kürbisgemüse
Cremiges Kürbisgemüse mit Dill, Kren und goldbraunen Erdäpfeln – herzhaft, aromatisch und perfekt für den Herbst. Ein wärmendes Wohlfühlgericht, das als Hauptspeise oder Beilage begeistert.
Zutaten für das Kürbisgemüse
- Kren
- 1 Bund Dill
- 4 EL Butter
- 2 EL Zucker
- Sauerrahm
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 1 kg Kürbis, geschält
- 250 g Zwiebeln
- 750 g kleine Erdäpfel
- 3 EL Paradeismark
- 1 EL Rotweinessig
- 150 dag Crème fraîche
Zubereitung Kürbisgemüse
- 1
Den Kürbis in feine Streifen hobeln. Die Zwiebeln klein würfeln. Die Erdäpfel mit der Schale in Salzwasser weich kochen.
- 2
Zucker in einem breiten Topf goldgelb karamellisieren lassen. Mit Essig ablöschen. Butter dazugeben und einmal aufschäumen lassen. Die Zwiebeln dazugeben und kurz andünsten. Paradeismark untermengen und kurz anrösten. Den Kürbis dazugeben. Drei Minuten unter Rühren andünsten. Die Crème fraîche unterrühren. Salzen und pfeffern. Einen Deckel auf den Topf setzen und den Kürbis bei milder Hitze etwa zehn Minuten dünsten lassen. Gelegentlich umrühren.
- 3
Die Erdäpfel schälen und in Butter goldbraun rösten. Das Dillkraut fein hacken und gegen Ende der Kochzeit unter das Kürbisgemüse mengen. Erdäpfel und Kürbisgemüse anrichten. Je 1 EL Sauerrahm auf jede Portion Kürbiskraut setzen. Kren darüber reiben. Tipp: Das Kürbisgemüse als Beilage zu gekochtem Rindfleisch reichen.