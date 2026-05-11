Kürbisgemüse

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Zucker in einem breiten Topf goldgelb karamellisieren lassen. Mit Essig ablöschen. Butter dazugeben und einmal aufschäumen lassen. Die Zwiebeln dazugeben und kurz andünsten. Paradeismark untermengen und kurz anrösten. Den Kürbis dazugeben. Drei Minuten unter Rühren andünsten. Die Crème fraîche unterrühren. Salzen und pfeffern. Einen Deckel auf den Topf setzen und den Kürbis bei milder Hitze etwa zehn Minuten dünsten lassen. Gelegentlich umrühren.