Forelle Müllerin
Klassisch, knusprig und voller Aroma – Forelle Müllerin wie vom Landgasthof. Ein traditionelles Fischgericht, das mit Butter, Grieß und feinem Röstaroma begeistert.
Zutaten für die Forelle Müllerin
- 1 Forelle
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- Hartweizengrieß
- Öl
Zubereitungsart 1
- 1
Die Forelle innen und außen salzen und pfeffern. Etwas Grieß auf einen länglichen Teller geben und die Forelle darin wenden. Sie darf nur mit wenig Grieß überzogen sein. Überschüssigen Grieß abschütteln.
- 2
Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Forelle auf beiden Seiten braten, bis die Haut goldbraun und knusprig ist. Ob die Forelle gar ist, kann man leicht überprüfen. Mit dem Zeigefinger am Rücken neben der Mittelgräte aufs Fleisch drücken. Gibt es sanft nach, ist die Forelle gar.
Zubereitungsart 2
- 1
Eine halbierte Knoblauchzehe und ein bis zwei Petersilienstängel in die Bauchhöhle der Forelle legen. Forelle salzen, pfeffern und in Mehl wenden. In einer Mischung aus Butter und Öl bzw. in Butterschmalz bei nicht zu starker Hitze auf beiden Seiten anbraten. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und ins 100 Grad heiße Backrohr schieben. 20 Minuten fertiggaren.
- 2
Anrichten und Nussbutter darüberträufeln. Für Nussbutter etwas Butter zerlassen, bis sie bernsteinfarben ist. Durch ein Sieb gießen und nochmals erwärmen.