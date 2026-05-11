Forelle Müllerin

Die Forelle innen und außen salzen und pfeffern. Etwas Grieß auf einen länglichen Teller geben und die Forelle darin wenden. Sie darf nur mit wenig Grieß überzogen sein. Überschüssigen Grieß abschütteln.

2

Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Forelle auf beiden Seiten braten, bis die Haut goldbraun und knusprig ist. Ob die Forelle gar ist, kann man leicht überprüfen. Mit dem Zeigefinger am Rücken neben der Mittelgräte aufs Fleisch drücken. Gibt es sanft nach, ist die Forelle gar.