Nusspotitze

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Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken. Germ und 1/5 Zucker in etwas lauwarmer Milch auflösen und in die Mulde gießen. Etwas Mehl darüberstreuen. Butter und restlichen Zucker in Milch auflösen. Salz, Ei und Dotter untermengen. Sobald das Dampfl reif ist, kommt die Mischung zum Mehl in die Schüssel. Zu einem glatten Teig kneten. Wenn nötig, noch etwas Milch einarbeiten. Zugedeckt eine halbe Stunde gehen lassen.