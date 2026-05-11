Cremesuppe aus Petersilwurzeln

1 Petersilwurzeln und Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Den Lauch längs halbieren, waschen und in feine Streifen schneiden.

2 Etwas Butter in einem großen Topf zerlassen, dann das vorbereitete Gemüse darin einige Minuten andünsten. Mit Suppe aufgießen und zugedeckt ca. 20 Minuten weich kochen lassen. Crème fraîche einrühren und die Suppe mit dem Stabmixer fein pürieren. Falls nötig, etwas Wasser oder Suppe nachgießen.

3 Mit Salz, Pfeffer, frisch gemahlenem Koriander und einer Prise Muskatnuss abschmecken. Die fein gehackte Petersilie darüberstreuen.

4 Brot in kleine Würfel schneiden und in Knoblauchbutter goldgelb rösten.

5 Schlagobers locker aufschlagen (nicht ganz steif) und beim Servieren auf die Suppe geben.