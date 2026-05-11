Gemüselaibchen mit Kräutersauce

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Dotter der hart gekochten Eier in eine Schüssel geben und zerdrücken. Mit Zitronensaft und Senf vermengen. Olivenöl nach und nach unterschlagen. Joghurt, Sauerrahm und gehackten Knoblauch unter die Mayonnaise rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Kühlschrank eine halbe Stunde rasten lassen. Eiweiß würfeln. Vor dem Servieren mit den Kräutern unter die Sauce heben.