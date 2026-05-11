Gemüselaibchen mit Kräutersauce
Außen knusprig, innen saftig und voller natürlicher Aromen, serviert mit frischer Kräutersauce - unser Rezept für Gemüselaibchen begeistert die ganze Familie.
Zutaten für die Laibchen
- Öl
- 2 Eier
- Mehl
- Butter
- Semmelbrösel
- 300 g Gemüse (z. B. eine Mischung aus Karotten, Sellerie, Petersilwurzel, Lauch)
- 1 Zwiebel
- 1 Zehe/n Knoblauchzehe
- 150 g Magertopfen
- 100 g Haferflocken
- 100 ml Gemüsesuppe
Zutaten für die Sauce
- 3 EL Zitronensaft
- schwarzer Pfeffer
- Salz
- 8 EL gemischte Kräuter
- 4 hart gekochte Eier
- 125 ml Olivenöl
- 2 TL Dijonsenf
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 125 g Joghurt
- 125 g Sauerrahm
Zubereitung Gemüselaibchen
- 1
Dotter der hart gekochten Eier in eine Schüssel geben und zerdrücken. Mit Zitronensaft und Senf vermengen. Olivenöl nach und nach unterschlagen. Joghurt, Sauerrahm und gehackten Knoblauch unter die Mayonnaise rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Kühlschrank eine halbe Stunde rasten lassen. Eiweiß würfeln. Vor dem Servieren mit den Kräutern unter die Sauce heben.
- 2
Gemüse schneiden und mit Gemüsesuppe zugedeckt fünf Minuten dünsten.
- 3
Hacken und mit den Haferflocken mischen.
- 4
Zwiebel und Knoblauch würfeln und in Butter anschwitzen. Eier, Topfen, Zwiebel und Gemüse vermengen. Salzen und pfeffern. Laibchen formen, in Semmelbröseln wenden und in Öl braten.
- 5
Mit Kräutersauce servieren.