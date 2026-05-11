Hendllaibchen
Saftiges, fein gewürztes Hendlfleisch wird zu aromatischen Laibchen geformt, die in der Pfanne goldbraun knuspern und ihren herzhaften Duft entfalten. Außen kross und innen zart verbinden sie bodenständige Hausmannskost mit feiner, wohliger Wärme – ein Genuss, der sofort an gemütliche Küche erinnert.
Zutaten für die Hendllaibchen
- 500 g Hendlbrustfilets
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 2 Eier
- Butter
- Koriander
- Muskatnuss
- Semmelbrösel
- Butterschmalz
- 2 EL Sauerrahm oder Joghurt
- 2 Schalotten
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 3 Scheibe/n Toastbrot
- 0,5 Bund Petersilie
Zubereitung Hendllaibchen
- 1
Eventuell vorhandene Haut von den Hühnerfilets ziehen. Fleisch in Würfel schneiden und in der Küchenmaschine portionsweise hacken.
- 2
Das Toastbrot ebenfalls in der Küchenmaschine in grobe Brösel hacken.
- 3
Knoblauch und Schalotten würfeln und in wenig Butter glasig dünsten. Die gehackte Petersilie untermengen und auskühlen lassen.
- 4
Fleisch, Brösel, Eier, Sauerrahm (Joghurt) und Knoblauch gut miteinander vermengen. Mit Salz, Pfeffer, Koriander und Muskatnuss abschmecken. Kleine Bällchen daraus formen, flach drücken und in Semmelbröseln wenden.
- 5
Reichlich Butterschmalz erhitzen und die Laibchen darin portionsweise bei Mittelhitze auf beiden Seiten goldbraun braten.
- 6
Zu den Hendllaibchen passt zum Beispiel Brokkoligemüse. Dafür gehackte Schalotten in Butter anschwitzen, blanchierte Brokkoliröschen dazugeben und kurz anrösten. Mit Béchamelsauce aufgießen, kurz garen und mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Muskatnuss würzen.