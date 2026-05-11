Hendllaibchen

1 Eventuell vorhandene Haut von den Hühnerfilets ziehen. Fleisch in Würfel schneiden und in der Küchenmaschine portionsweise hacken.

2 Das Toastbrot ebenfalls in der Küchenmaschine in grobe Brösel hacken.

3 Knoblauch und Schalotten würfeln und in wenig Butter glasig dünsten. Die gehackte Petersilie untermengen und auskühlen lassen.

4 Fleisch, Brösel, Eier, Sauerrahm (Joghurt) und Knoblauch gut miteinander vermengen. Mit Salz, Pfeffer, Koriander und Muskatnuss abschmecken. Kleine Bällchen daraus formen, flach drücken und in Semmelbröseln wenden.

5 Reichlich Butterschmalz erhitzen und die Laibchen darin portionsweise bei Mittelhitze auf beiden Seiten goldbraun braten.