Hirschragout
Zart geschmortes Hirschfleisch entfaltet in einer tief aromatischen Sauce seinen vollen, erdigen Charakter. Jeder Löffel vereint Wärme, Eleganz und die Essenz des Waldes – ein Gericht, das nach langen Abenden und genussvoller Ruhe schmeckt.
Zutaten für das Hirschragout
- 800 g Hirschkeule bzw. -schulter ausgelöst
- 150 g weiche Blutwurst
- 200 ml Rotwein oder roter Portwein
- 300 ml Wildfond
- 200 ml Gemüsesuppe
- 2 Zwiebeln
- Öl
- Mehl
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 1 kg Dijonsenf
Zubereitung Hirschragout
- 1
Eventuell noch vorhandene Sehnen vom Fleisch entfernen. Das Fleisch in ca. 4 cm große Würfel schneiden, salzen, pfeffern und in Mehl wenden.
- 2
Die Zwiebeln klein würfeln.
- 3
In einer Pfanne Öl erhitzen. Das Fleisch darin portionsweise anbraten. In einen schweren Topf geben.
- 4
Bratfett abgießen und frisches Öl in die Pfanne geben. Die Zwiebeln darin anrösten. Senf dazugeben und kurz mitrösten. Mit Wein ablöschen und stark einkochen lassen.
- 5
Mit Wildfond aufgießen, einige Minuten kochen lassen und über das Fleisch gießen.
- 6
Nun noch etwas Gemüsesuppe in der Pfanne erhitzen. So viel zum Fleisch geben, dass es von Flüssigkeit bedeckt ist. Einen Deckel auf den Topf setzen und bei Mittelhitze ein bis zwei Stunden garen.
- 7
Die Fleischstücke aus der Sauce fischen. Die Sauce passieren.
- 8
Die Blutwurst enthäuten und in Stücke schneiden, zur Sauce geben, kurz mitkochen und mit dem Pürierstab aufmixen. Es sollte eine cremige Sauce entstehen. Abschmecken.