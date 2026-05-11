Hirschragout

1 Eventuell noch vorhandene Sehnen vom Fleisch entfernen. Das Fleisch in ca. 4 cm große Würfel schneiden, salzen, pfeffern und in Mehl wenden.

2 Die Zwiebeln klein würfeln.

3 In einer Pfanne Öl erhitzen. Das Fleisch darin portionsweise anbraten. In einen schweren Topf geben.

4 Bratfett abgießen und frisches Öl in die Pfanne geben. Die Zwiebeln darin anrösten. Senf dazugeben und kurz mitrösten. Mit Wein ablöschen und stark einkochen lassen.

5 Mit Wildfond aufgießen, einige Minuten kochen lassen und über das Fleisch gießen.

6 Nun noch etwas Gemüsesuppe in der Pfanne erhitzen. So viel zum Fleisch geben, dass es von Flüssigkeit bedeckt ist. Einen Deckel auf den Topf setzen und bei Mittelhitze ein bis zwei Stunden garen.

7 Die Fleischstücke aus der Sauce fischen. Die Sauce passieren.