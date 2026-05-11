Crème Caramel
Ein zartes Dessert, das schon beim ersten Löffel sanft auf der Zunge schmilzt. Unter einer dünnen, glänzenden Schicht aus Karamellsauce verbirgt sich eine seidige, wunderbar cremige Vanillepuddingmasse, die durch ihre Leichtigkeit und Eleganz besticht. Ein Klassiker, der zeitlos bleibt, Bon appétit!
Zutaten für das Crème Caramel
- 2 Dotter
- 2 Eier
- 1 Prise Salz
- 90 g Backzucker
- 5 EL Wasser
- 300 ml Milch
- 1 Vanilleschote
- Zitronensaft
Zubereitung Crème Caramel
- 1
In einem kleinen Topf Zucker, Wasser und einen Spritzer Zitronensaft karamellisieren lassen. Den flüssigen Karamell sofort in kleine Portionsförmchen gießen. So lange schwenken, bis die Förmchen innen gleichmäßig mit Karamell überzogen sind. Abkühlen lassen.
- 2
Die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und das Mark herauskratzen.
- 3
Eier, Dotter, Vanillemark, ein wenig Zucker und eine Prise Salz in eine Schüssel geben. Schaumig aufschlagen.
- 4
Die Milch aufkochen und langsam unter die Eiercreme rühren. Sobald alles gut vermengt ist, die Creme durch ein Sieb in die Portionsschälchen gießen.
- 5
Die Förmchen in ein Wasserbad stellen. Ins 150 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine Stunde stocken lassen.
- 6
Die Creme sollte Widerstand bieten, wenn man die Oberfläche berührt. Man muss darauf achten, dass sie nicht zu heiß und damit hart wird.
- 7
Die Creme Caramel im Ofen auskühlen lassen. Dann erst kalt stellen.
- 8
Kurz vor dem Servieren die Creme auf Dessertteller stürzen. Der Pudding gleitet aus dem Förmchen, der haselnussbraune Karamell umfließt ihn.