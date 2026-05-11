Crème Caramel

1 In einem kleinen Topf Zucker, Wasser und einen Spritzer Zitronensaft karamellisieren lassen. Den flüssigen Karamell sofort in kleine Portionsförmchen gießen. So lange schwenken, bis die Förmchen innen gleichmäßig mit Karamell überzogen sind. Abkühlen lassen.

2 Die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und das Mark herauskratzen.

3 Eier, Dotter, Vanillemark, ein wenig Zucker und eine Prise Salz in eine Schüssel geben. Schaumig aufschlagen.

4 Die Milch aufkochen und langsam unter die Eiercreme rühren. Sobald alles gut vermengt ist, die Creme durch ein Sieb in die Portionsschälchen gießen.

5 Die Förmchen in ein Wasserbad stellen. Ins 150 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine Stunde stocken lassen.

6 Die Creme sollte Widerstand bieten, wenn man die Oberfläche berührt. Man muss darauf achten, dass sie nicht zu heiß und damit hart wird.

7 Die Creme Caramel im Ofen auskühlen lassen. Dann erst kalt stellen.