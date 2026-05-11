Quittenlikör

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Tipp:

Quitten haben eine harte Schale, die nicht mitgegessen werden kann. Das Schälen funktioniert am besten, wenn Sie die Früchte zuerst mit einem schweren Messer achteln. Wenn Sie Quittenmus herstellen möchten, können Sie die Quitten im Ganzen ins ca. 180 Grad heiße Backrohr legen und je nach Größe 50 bis 70 Minuten backen. Sobald man einen Spieß durchstechen kann, sind sie gar. Sie lassen sich dann ohne Probleme schälen, entkernen und zerteilen.