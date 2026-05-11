Blunzengröstl

1 Erdäpfel in Salzwasser kochen und schälen. Gut abgekühlt in Scheiben schneiden.

2 Den Speck in feine Streifen, Knoblauch und Zwiebel in kleine Würfel schneiden.

3 Die Blutwurst schälen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Eine Mischung aus Öl und Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Den Speck darin knusprig braten. Aus der Pfanne heben und beiseitestellen.

4 Die Erdäpfelscheiben im Speckfett bei stärkerer Hitze auf beiden Seiten goldbraun braten. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazugeben, eventuell auch noch ein kleines Stück Butter. Die Hitze etwas reduzieren und einige Minuten weiterrösten. Mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Den Speck darüberstreuen.