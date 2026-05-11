Blunzengröstl
Ein herzhaftes Alpenpfannengericht aus knusprig gebratenen Erdäpfeln, Zwiebeln und cremig-würziger Blunzen. Rustikal, aromatisch und perfekt für alle, die echte österreichische Wirtshausküche lieben.
Zutaten für das Blunzengröstl
- 750 g Erdäpfel
- 400 g Blutwurst
- 1 Zwiebel
- 50 g durchwachsener Speck, aufgeschnitten
- 1 Zehe/n Knoblauch
- Majoran
- Kren
- Öl
- Butter
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Blunzengröstl
- 1
Erdäpfel in Salzwasser kochen und schälen. Gut abgekühlt in Scheiben schneiden.
- 2
Den Speck in feine Streifen, Knoblauch und Zwiebel in kleine Würfel schneiden.
- 3
Die Blutwurst schälen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.
Eine Mischung aus Öl und Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Den Speck darin knusprig braten. Aus der Pfanne heben und beiseitestellen.
- 4
Die Erdäpfelscheiben im Speckfett bei stärkerer Hitze auf beiden Seiten goldbraun braten. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazugeben, eventuell auch noch ein kleines Stück Butter. Die Hitze etwas reduzieren und einige Minuten weiterrösten. Mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Den Speck darüberstreuen.
- 5
In einer zweiten Pfanne etwas Öl erhitzen. Die Blutwurstscheiben darin auf beiden Seiten knusprig anbraten. Mit den gerösteten Erdäpfeln vermengen und sofort servieren. Eventuell noch etwas frisch geriebenen Kren darüberstreuen.
Dazu passt Vogerl- oder Sauerkrautsalat (Sauerkraut mit geraspelten Äpfeln und Karotten mischen und mit Rahmdressing abmachen).