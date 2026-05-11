Fischroulade

1 Die gehackten Schalotten in Öl andünsten.

2 Die Fischabschnitte, Wasser, die Hälfte vom Schlagobers, Wacholderbeeren, Lorbeerblatt und Pimentkörner dazugeben und offen etwa 20 Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb gießen und die Hälfte der Flüssigkeit abmessen.

3 Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und im warmen Fischsud auflösen. Mit Salz, Pfeffer, wenig Gin und Oberskren abschmecken. Kalt stellen.

4 Den restlichen Rahm steif schlagen. Sobald der Fond zu gelieren beginnt, das Obers unterheben. Zugedeckt zwei Stunden kalt stellen.

5 Die Lachsforellenscheiben in einer ca. 20 cm breiten Bahn auf Klarsichtfolie auflegen. Die Scheiben sollten sich dabei leicht überlappen. Das Fischmousse darauf streichen. Mithilfe der Folie die Fischscheiben zu einer Roulade aufrollen und die Enden sehr fest zusammendrehen. Über Nacht kalt stellen.