Vegane Weihnachtskekse: Bärentatzen

Saftige vegane Bärentatzen mit Mandeln, Kakao und Ahornsirup – schnell gemacht, aromatisch und perfekt für die Keksdose. Mit knackiger Zartbitterglasur werden sie zum modernen Klassiker für alle Schokoliebhaber.

Zutaten für die Bärentatzen 220 g Weizenmehl

Weizenmehl 70 g gemahlene Mandeln

gemahlene Mandeln 100 g Ahornsirup

Ahornsirup 125 g vegane Butter

vegane Butter 20 g Backkakaopulver 1 Prise Zimt

Zimt 1 Prise Nelken

Nelken 1 Prise Salz

Salz 200 g vegane Zartbitter-Kuvertüre

Zubereitung Bärentatzen 1 Alle Zutaten für den Teig gut verkneten, zu einer flachen Kugel formen, in Frischhaltefolie packen oder abdecken und im Kühlschrank mindestens 30 Minuten rasten lassen. 2 Aus dem Teig zwei etwa gleich dicke Rollen formen, kleine Stücke abschneiden und aus den Stücken mit den Händen Kugeln formen. 3 Die Kugeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und mit den Zinken einer Gabel von einer Seite bis zur Mitte eindrücken, so dass ein Bärentatzenmuster entsteht. 4 Die Kekse dann im vorgeheizten Backofen bei 180°C Ober-Unterhitze 10 Minuten backen. 5 Inzwischen die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen, die abgekühlten Kekse mit der Tatzenseite in die Schokolade tunken und auf einem Blatt Backpapier oder einem Gitter aushärten lassen. 6 Tipp: Wer mag, kann auch weiße Schokolade zum Tunken nehmen. Ich habe leider keine vegane Sorte gefunden, die sich dafür gut eignet, aber vielleicht kennt ihr ja eine!

Zur Person:

Die Steirerin Katharina Reichelt, auf Social Media besser bekannt als kathikochtvegan, verbindet ihre Leidenschaften für gutes Essen und Tierschutz in ihren Kochkursen in und rund um Graz. Dort nimmt sie ihre Teilnehmer:innen mit auf eine genussvolle Entdeckungsreise durch die pflanzliche Küche mit Fokus auf alltagsnahe Rezepte und einem geselligen Miteinander. „Ich liebe es, Menschen zu zeigen, wie einfach die pflanzliche Küche in der Umsetzung sein kann – und wie schön es ist, wenn man zusammenkommt und Verbindung entsteht.“ Neben ihren Kursen entwickelt Katharina eigene Rezepte, teilt ihr Wissen und ihren Alltag als Foodbloggerin und Katzenpflegerin auf ihrem Instagram-Account und freut sich immer über Menschen, die Lust bekommen, die vegane Küche auszuprobieren.