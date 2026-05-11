Mohnstrudel

1 Aus Mehl, Ei, Öl, Salz und lauwarmem Wasser einen glatten Teig kneten. Bei Bedarf noch etwas Wasser dazugeben. In Klarsichtfolie wickeln und eine halbe Stunde rasten lassen.

2 Die Milch erhitzen. Den Mohn einrühren und aufkochen. 15 dag Backzucker, Nüsse, Rosinen, etwas Rum und Zimt untermengen. Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Äpfel reiben und sofort unter die Mohnmasse rühren.

3 Butter zerlassen. Den dünn ausgezogenen Strudelteig auf ein bemehltes Küchenhangerl legen, die dicken Teigränder abschneiden. Teig mit der zerlassenen Butter bestreichen.

4 Untere Teighälfte mit Semmelbröseln bestreuen und die Mohnfülle darauf verteilen. Strudel mithilfe des Hangerls aufrollen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Enden fest zusammendrücken.

5 Butter zerlassen und den Strudel damit bestreichen.

6 Im 200 Grad heißen Backrohr etwa 25 bis 30 Minuten hellbraun backen.