Überbackener Chicorée
Herzhaft, cremig und perfekt für jeden Tag: Dieser Chicorée-Auflauf bringt Schinken, Käse und feine Bitternoten in idealen Einklang.
Zutaten für den überbackenen Chicorée
- 8 Chicorée-Kolben
- 8 Schinkenscheiben
- 2 EL Mehl
- 250 ml Milch
- 250 ml Gemüsesuppe
- 100 g Hartkäse (z. B. Gruyère)
- 2 EL Semmelbrösel
- 2 EL Butter
- Zitronensaft
- Muskatnuss
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Überbackener Chicorée
- 1
Zuerst eine Scheibe am unteren Ende der Chicorée-Kolben abschneiden. Dann mit einem spitzen Messer den keilförmigen, oft bitteren Stielansatz herauslösen. Den Chicorée in reichlich Salzwasser kurz blanchieren. Gut abtropfen lassen. Die einzelnen Kolben mit Schinken umwickeln.
- 2
In eine mit Butter ausgestrichene Auflaufform legen. Mehl in Butter anschwitzen. Mit Milch und Gemüsesuppe aufgießen. Kochen lassen, bis eine dickliche Sauce entsteht. Das dauert etwa eine Viertelstunde. Mit Salz, Pfeffer, einem Spritzer Zitronensaft und Muskatnuss abschmecken.
- 3
Den Käse reiben. Die Hälfte unter die Sauce rühren. Die Sauce über das Gemüse träufeln. Semmelbrösel und den restlichen Käse darüberstreuen. Einige Butterflocken daraufsetzen. Den Auflauf ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und überbacken, bis der Käse eine goldbraune Farbe angenommen hat. Das dauert etwa eine halbe Stunde.