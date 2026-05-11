Überbackener Chicorée

1 Zuerst eine Scheibe am unteren Ende der Chicorée-Kolben abschneiden. Dann mit einem spitzen Messer den keilförmigen, oft bitteren Stielansatz herauslösen. Den Chicorée in reichlich Salzwasser kurz blanchieren. Gut abtropfen lassen. Die einzelnen Kolben mit Schinken umwickeln.

2 In eine mit Butter ausgestrichene Auflaufform legen. Mehl in Butter anschwitzen. Mit Milch und Gemüsesuppe aufgießen. Kochen lassen, bis eine dickliche Sauce entsteht. Das dauert etwa eine Viertelstunde. Mit Salz, Pfeffer, einem Spritzer Zitronensaft und Muskatnuss abschmecken.