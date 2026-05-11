Fischmousse

Fischfilets sorgfältig entgräten, in kleine Stücke teilen und mit Zitronensaft in der Küchenmaschine pürieren. Darauf achten, dass die Filets kalt sind.

Die Crème fraîche untermengen. Den Schlagrahm steif schlagen. Die Gelatine nach Packungsvorschrift in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und bei milder Hitze in Gin bzw. Noilly Prat auflösen. (Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden will, nimmt 1/3 Zitronensaft)

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Zuerst nur 1 bis 2 EL Mousse mit der lauwarmen aufgelösten Gelatine gut verrühren, dann mit dem restlichen Mousse vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer will, kann nun noch etwas Dill untermengen, das muss aber nicht sein. Das Obers unter das Mousse ziehen und zugedeckt einige Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Zum Servieren Nocken aus dem Mousse stechen.