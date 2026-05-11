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Zitronen Butterkekse

Schnell gebacken, herrlich mürbe und voll Zitronenaroma: perfekte Kekse für alle, die frische, leichte Süßrezepte lieben.

Dieser Keks bringt frischen Wind in die Keksdose
© Carletto Ferrari www.carletto.at
Dieser Keks bringt frischen Wind in die Keksdose
Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten für die Zitronen Butterkekse

  • 180 g kalte Butter
  • 250 g Staubzucker
  • 1 Zitrone (entsaftet)
  • 0,5 Zitrone (Zeste)
  • 400 g Mehl
  • 0,25 TL Salz
  • 2 EL eiskaltes Wasser

Zutaten für die Glasur

  • 200 g Staubzucker
  • 1,5 EL Zitronensaft
  • 1 TL Milch

Zubereitung Zitronen Butterkekse

  1. 1

    Den Backofen auf 175° Heißluft vorheizen. Die kalte Butter in Stücke schneiden. Die Butter mit dem Zucker, Wasser, Zitronensaft, Mehl, Salz und den Zitronenzesten verkneten. Die Arbeitsfläche bemehlen. Mit den Händen aus der Masse einen Ball formen. (Wenn er weich ist kurz im Kühlschrank rasten lassen.)

  2. 2

    Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche ausrollen bis er ¾ cm dick ist. Mit einem Keksausstecher je nach Wunsch runde oder eckige Kekse aus dem Teig ausstechen oder die Kekse in eckige Formen schneiden. Die Kekse im vorgeheizten Backofen bei 175° Heißluft für sechs bis acht Minuten backen. (Die Kekse sollen nicht braun werden). Anschließend auskühlen lassen.

  3. 3

    Für die Zuckerglasur: Den Staubzucker mit dem Zitronensaft und der Milch glattrühren. Die Kekse damit glasieren und mit frischen Zitronenzesten und etwas Rosmarin garnieren.