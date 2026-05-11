Zitronen Butterkekse

1 Den Backofen auf 175° Heißluft vorheizen. Die kalte Butter in Stücke schneiden. Die Butter mit dem Zucker, Wasser, Zitronensaft, Mehl, Salz und den Zitronenzesten verkneten. Die Arbeitsfläche bemehlen. Mit den Händen aus der Masse einen Ball formen. (Wenn er weich ist kurz im Kühlschrank rasten lassen.)

2 Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche ausrollen bis er ¾ cm dick ist. Mit einem Keksausstecher je nach Wunsch runde oder eckige Kekse aus dem Teig ausstechen oder die Kekse in eckige Formen schneiden. Die Kekse im vorgeheizten Backofen bei 175° Heißluft für sechs bis acht Minuten backen. (Die Kekse sollen nicht braun werden). Anschließend auskühlen lassen.