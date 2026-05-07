Dauphine-Kartoffel-Kugeln mit Saiblingskaviar

1 Wasser mit Butter, Salz und Muskat aufkochen. Hitze ausschalten, Mehl im Sturz beigeben und glattrühren

2 Auf dem Herd rühren, bis sich die Masse vom Topfboden löst. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

3 Brandteig in die Schüssel der Küchenmaschine umfüllen. Ein Ei nach dem anderen unter Rühren dem Teig hinzufügen.