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Dauphine-Kartoffel-Kugeln mit Saiblingskaviar

Sternekoch Stefan Glantschnig präsentiert ein Meisterstück regional verankerter Küche: Ein Rezept, das alpine Produkte mit französischer Technik vereint.

Kulinarik Stefan Glantschnig Neusacherhof November 2025
© Markus Traussnig
Kulinarik Stefan Glantschnig Neusacherhof November 2025
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten Brandteig

  • 225 ml Wasser
  • 80 g Butter
  • 225 g Mehl
  • 250 g Vollei
  • Salz
  • Muskat

Zubereitung Brandteig

  1. 1

    Wasser mit Butter, Salz und Muskat aufkochen. Hitze ausschalten, Mehl im Sturz beigeben und glattrühren

  2. 2

    Auf dem Herd rühren, bis sich die Masse vom Topfboden löst. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

  3. 3

    Brandteig in die Schüssel der Küchenmaschine umfüllen. Ein Ei nach dem anderen unter Rühren dem Teig hinzufügen.

  4. 4

    Fertigen Brandteig abdecken oder direkt weiter verwenden.

Zutaten für die Mimolette-Creme-Kugeln

  • 100 g Milch
  • 50 g Crème fraîche
  • 50 g Eigelb
  • 1 g Vegigelatine Sosa
  • 100 g Mimolette fein gerieben
  • Salz
  • Cayennepfeffer
  • Muskat

Zubereitung Mimolette-Creme-Kugeln

  1. 1

    Alles außer dem Käse auf 85 °C erhitzen. Den Käse einmixen und emulgieren.

  2. 2

    Creme in einer Schüssel auf Eis kaltrühren.

  3. 3

    Abschmecken, kalt stellen und dann murmelgroße Kugeln formen.

Zutaten für die Dauphine-Kartoffel-Kugeln

  • 700 g Kartoffeln gegart
  • 200 g Brandteig
  • Salz
  • Muskat
  • Kugel-Backform
  • Mimolette-Creme-Kugeln

Zubereitung Dauphine-Kartoffel-Kugeln

  1. 1

    Kartoffeln auf Salz backen. Pressen, durchstreichen, Kartoffeln mit Brandteig vermischen und abschmecken.

  2. 2

    Kugel-Backform mit Trennfett einsprühen und etwas Kartoffelmasse einfüllen.

  3. 3

    Mimolette-Creme-Kugeln in die Mitte legen und mit Kartoffelmasse auffüllen. Über Nacht im Froster stehen lassen.

  4. 4

    Aus der Form lösen und im Froster lagern. Gefroren bei ca. 170 °C frittieren.

Zutaten für die Karottenfermentation

  • 1 l frisch gepresster Karottensaft
  • 1 l Karottensaft aus der Packung
  • 50 g Ingwer
  • 100 g Apfel

Zubereitung Karottenfermentation

  1. 1

    Karotten entsaften. Säfte mischen, Ingwer und Apfel klein schneiden und zugeben.

  2. 2

    Auf die Gesamtmasse 1 % Zucker und 2 % Salz geben. Alles in einen Vakuumsack geben und 7 Tage bei Raumtemperatur fermentieren lassen.

  3. 3

    Den fermentierten Saft mit Obers, Crème fraîche und Butter aufmontieren bis die Sauce eher dickflüssig ist.

Anrichten

  1. 1

    Glantschnig serviert die Kartoffeln mit der fermentierten Karottensoße, etwas Schnittlauchöl und fügt Saiblingskaviar bei.

  2. 2

    Darüber wird noch Mimolette gerieben und dann mit Saiblingskaviar garniert.