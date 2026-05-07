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Kürbissuppe

Die Kürbissuppe verführt mit ihrer mild-süßen Mischung aus Zwiebeln, Äpfeln und frischem Kürbis. Getoppt mit knusprigen Brotwürfeln, einem Klecks Sauerrahm und ein paar Tropfen Kürbiskernöl wird sie zum wohlig-warmen Genussmoment.

Symbolbild
© Foto von Monika Grabkowska auf Unsplash
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Gesamtzeit:46 min

Zutaten für die Kürbissuppe

  • 500 g Kürbis
  • 200 g Äpfel
  • 200 g Zwiebeln
  • 2 EL Butter
  • 1 EL Zucker
  • 2 EL Weißweinessig
  • 1 l Gemüsesuppe
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer
  • 3 Scheibe/n Weißbrot
  • Knoblauch
  • 4 EL Sauerrahm

Zubereitung Kürbissuppe

  1. 1

    Zwiebeln würfeln, Äpfel schälen, entkernen und ebenfalls klein schneiden. Kürbis in Würfel schneiden.

  2. 2

    Butter in einem Topf zerlassen. Die Zwiebeln darin mit Zucker anschwitzen. Äpfel und Kürbis dazugeben und kurz anschwitzen. Mit Weißweinessig ablöschen. Mit Suppe aufgießen, salzen und pfeffern. (Tipp: Statt mit Gemüsesuppe können Sie auch mit Wasser aufgießen.) 25 Minuten zugedeckt leicht kochen lassen.

  3. 3

    Pürieren und nochmals abschmecken.

  4. 4

    Das Weißbrot in Würfel schneiden. Etwas Butter in einer Pfanne mit zwei halbierten Knoblauchzehen zerlassen. Die Weißbrotwürfel darin goldbraun rösten.

  5. 5

    Sauerrahm glatt rühren. Suppe anrichten. Auf jeden Teller Suppe 1/4 Sauerrahm setzen, die gerösteten Weißbrotwürfel auf der Suppe verteilen und mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl beträufeln.

  6. 6

    Wer die Suppe etwas sämiger haben möchte, tauscht etwas Schlagrahm gegen Gemüsesuppe.

  7. 7

    Tipp: Anstelle von Äpfeln können Sie auch geschälte und entkernte Paradeiser (evtl. a. d. Dose) verwenden.