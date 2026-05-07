Kürbissuppe
Die Kürbissuppe verführt mit ihrer mild-süßen Mischung aus Zwiebeln, Äpfeln und frischem Kürbis. Getoppt mit knusprigen Brotwürfeln, einem Klecks Sauerrahm und ein paar Tropfen Kürbiskernöl wird sie zum wohlig-warmen Genussmoment.
Zutaten für die Kürbissuppe
- 500 g Kürbis
- 200 g Äpfel
- 200 g Zwiebeln
- 2 EL Butter
- 1 EL Zucker
- 2 EL Weißweinessig
- 1 l Gemüsesuppe
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 3 Scheibe/n Weißbrot
- Knoblauch
- 4 EL Sauerrahm
Zubereitung Kürbissuppe
- 1
Zwiebeln würfeln, Äpfel schälen, entkernen und ebenfalls klein schneiden. Kürbis in Würfel schneiden.
- 2
Butter in einem Topf zerlassen. Die Zwiebeln darin mit Zucker anschwitzen. Äpfel und Kürbis dazugeben und kurz anschwitzen. Mit Weißweinessig ablöschen. Mit Suppe aufgießen, salzen und pfeffern. (Tipp: Statt mit Gemüsesuppe können Sie auch mit Wasser aufgießen.) 25 Minuten zugedeckt leicht kochen lassen.
- 3
Pürieren und nochmals abschmecken.
- 4
Das Weißbrot in Würfel schneiden. Etwas Butter in einer Pfanne mit zwei halbierten Knoblauchzehen zerlassen. Die Weißbrotwürfel darin goldbraun rösten.
- 5
Sauerrahm glatt rühren. Suppe anrichten. Auf jeden Teller Suppe 1/4 Sauerrahm setzen, die gerösteten Weißbrotwürfel auf der Suppe verteilen und mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl beträufeln.
- 6
Wer die Suppe etwas sämiger haben möchte, tauscht etwas Schlagrahm gegen Gemüsesuppe.
- 7
Tipp: Anstelle von Äpfeln können Sie auch geschälte und entkernte Paradeiser (evtl. a. d. Dose) verwenden.