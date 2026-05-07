Kürbissuppe

1 Zwiebeln würfeln, Äpfel schälen, entkernen und ebenfalls klein schneiden. Kürbis in Würfel schneiden.

2 Butter in einem Topf zerlassen. Die Zwiebeln darin mit Zucker anschwitzen. Äpfel und Kürbis dazugeben und kurz anschwitzen. Mit Weißweinessig ablöschen. Mit Suppe aufgießen, salzen und pfeffern. (Tipp: Statt mit Gemüsesuppe können Sie auch mit Wasser aufgießen.) 25 Minuten zugedeckt leicht kochen lassen.

3 Pürieren und nochmals abschmecken.

4 Das Weißbrot in Würfel schneiden. Etwas Butter in einer Pfanne mit zwei halbierten Knoblauchzehen zerlassen. Die Weißbrotwürfel darin goldbraun rösten.

5 Sauerrahm glatt rühren. Suppe anrichten. Auf jeden Teller Suppe 1/4 Sauerrahm setzen, die gerösteten Weißbrotwürfel auf der Suppe verteilen und mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl beträufeln.

6 Wer die Suppe etwas sämiger haben möchte, tauscht etwas Schlagrahm gegen Gemüsesuppe.