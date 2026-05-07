Brokkolitarte
Goldbraun gebackener Mürbteig trifft auf zarten Brokkoli, eingebettet in eine cremige, würzige Eier-Sahne-Masse. Eine feine Tarte, die herzhafte Frische und aromatische Eleganz harmonisch vereint.
Zutaten für den Teig
- 200 g Mehl
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
- 80 g Butter
Zutaten für den Belag
- 600 g Brokkoliröschen
- Öl
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 1 milde Zwiebel
- 150 g Schinken, aufgeschnitten
- 5 getrocknete Paradeiser in Öl
- 200 ml Schlagobers
- 3 Eier
- 1 Dotter
- 100 g Hartkäse (z.B. Gouda)
- Muskatnuss
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Brokkolitarte
- 1
Teigzutaten rasch zu einem Teig verkneten. Wenn nötig noch etwas Wasser dazugeben. Dünn ausrollen und eine Tarteform damit auslegen. Mit einer Gabel in den Teigboden stechen. Ein bis zwei Stunden kalt stellen.
- 2
Die Brokkoliröschen in Salzwasser kochen, abseihen und abschrecken.
- 3
Zwiebel würfeln. Schinken in kleine Quadrate schneiden, die Paradeiser hacken. Zwiebel in Öl anschwitzen, die Paradeiser dazugeben und kurz mitrösten. Schinken und gehackten Knoblauch untermengen und ebenfalls anrösten. Abkühlen lassen.
- 4
Obers, Dotter und Eier verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den grob geriebenen Käse untermengen.
- 5
Die Brokkoliröschen am Teigrand, die Schinkenmischung in der Mitte verteilen. Den Guss darübergießen.
- 6
Im 200 Grad heißen Backrohr etwa 40 Minuten backen. Vor dem Anschneiden zehn Minuten rasten lassen.