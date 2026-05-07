Brokkolitarte

1 Teigzutaten rasch zu einem Teig verkneten. Wenn nötig noch etwas Wasser dazugeben. Dünn ausrollen und eine Tarteform damit auslegen. Mit einer Gabel in den Teigboden stechen. Ein bis zwei Stunden kalt stellen.

2 Die Brokkoliröschen in Salzwasser kochen, abseihen und abschrecken.

3 Zwiebel würfeln. Schinken in kleine Quadrate schneiden, die Paradeiser hacken. Zwiebel in Öl anschwitzen, die Paradeiser dazugeben und kurz mitrösten. Schinken und gehackten Knoblauch untermengen und ebenfalls anrösten. Abkühlen lassen.

4 Obers, Dotter und Eier verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den grob geriebenen Käse untermengen.

5 Die Brokkoliröschen am Teigrand, die Schinkenmischung in der Mitte verteilen. Den Guss darübergießen.