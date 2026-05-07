1 Walnüsse nicht zu fein hacken. Zartbitterschokolade grob reiben.

2 Mehl, Kakao und Backpulver sieben.

3 Die gehackte Kuvertüre über Dunst zerlassen. Darauf achten, dass sie dabei nicht zu heiß wird. Etwas überkühlen lassen.

4 Eier, Vanillezucker, Zucker, eine Prise Salz und Lebkuchengewürz bzw. Zimt mit dem Handmixer cremig aufschlagen. Bis die Masse die richtige Konsistenz bekommt, dauert das schon zehn Minuten.

5 Unter diese Masse werden noch Öl und Likör oder Rum gerührt. Wenn Kinder mitessen, kann man statt Likör auch Milch verwenden.

6 Die Mehlmischung mit der zerlassenen Kuvertüre unter den Teig mengen und die Nüsse mit der geriebenen Schokolade unterheben.