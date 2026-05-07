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Brownies

Diese Brownies vereinen samtige, tief schokoladige Fülle mit einer zart knusprigen Oberfläche. Im Inneren wartet ein herrlich weicher Kern, der sich aromatisch entfaltet - unwiderstehlich bei jedem Biss.

Gesamtzeit:50 min

Zutaten für die Brownies

  • 150 g Mehl
  • 200 g Walnusskerne
  • 100 g Zartbitterschokolade
  • 250 g Zartbitterkuvertüre
  • 250 ml Öl
  • 6 Eier
  • 250 g Zucker
  • 3 Pck. Vanillezucker
  • 2 TL Backpulver
  • Salz
  • 3 EL Kakaopulver
  • 3 EL Rum oder Likör
  • 2 TL Lebkuchengewürz oder Zimt
  • Staubzucker

Zubereitung Brownies

  1. 1

    Walnüsse nicht zu fein hacken. Zartbitterschokolade grob reiben.

  2. 2

    Mehl, Kakao und Backpulver sieben.

  3. 3

    Die gehackte Kuvertüre über Dunst zerlassen. Darauf achten, dass sie dabei nicht zu heiß wird. Etwas überkühlen lassen.

  4. 4

    Eier, Vanillezucker, Zucker, eine Prise Salz und Lebkuchengewürz bzw. Zimt mit dem Handmixer cremig aufschlagen. Bis die Masse die richtige Konsistenz bekommt, dauert das schon zehn Minuten.

  5. 5

    Unter diese Masse werden noch Öl und Likör oder Rum gerührt. Wenn Kinder mitessen, kann man statt Likör auch Milch verwenden.

  6. 6

    Die Mehlmischung mit der zerlassenen Kuvertüre unter den Teig mengen und die Nüsse mit der geriebenen Schokolade unterheben.

  7. 7

    Backblech mit Backpapier belegen, die Masse darauf verteilen und ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Halbe Stunde backen.