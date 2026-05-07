Brownies
Diese Brownies vereinen samtige, tief schokoladige Fülle mit einer zart knusprigen Oberfläche. Im Inneren wartet ein herrlich weicher Kern, der sich aromatisch entfaltet - unwiderstehlich bei jedem Biss.
Zutaten für die Brownies
- 150 g Mehl
- 200 g Walnusskerne
- 100 g Zartbitterschokolade
- 250 g Zartbitterkuvertüre
- 250 ml Öl
- 6 Eier
- 250 g Zucker
- 3 Pck. Vanillezucker
- 2 TL Backpulver
- Salz
- 3 EL Kakaopulver
- 3 EL Rum oder Likör
- 2 TL Lebkuchengewürz oder Zimt
- Staubzucker
Zubereitung Brownies
- 1
Walnüsse nicht zu fein hacken. Zartbitterschokolade grob reiben.
- 2
Mehl, Kakao und Backpulver sieben.
- 3
Die gehackte Kuvertüre über Dunst zerlassen. Darauf achten, dass sie dabei nicht zu heiß wird. Etwas überkühlen lassen.
- 4
Eier, Vanillezucker, Zucker, eine Prise Salz und Lebkuchengewürz bzw. Zimt mit dem Handmixer cremig aufschlagen. Bis die Masse die richtige Konsistenz bekommt, dauert das schon zehn Minuten.
- 5
Unter diese Masse werden noch Öl und Likör oder Rum gerührt. Wenn Kinder mitessen, kann man statt Likör auch Milch verwenden.
- 6
Die Mehlmischung mit der zerlassenen Kuvertüre unter den Teig mengen und die Nüsse mit der geriebenen Schokolade unterheben.
- 7
Backblech mit Backpapier belegen, die Masse darauf verteilen und ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Halbe Stunde backen.